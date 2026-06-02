永達保經首季接續件服務 貢獻新契約保費近1.39億

永達保險經紀人公司公布今年第1季績效，其中「接續件服務」創造的績效（透過接續服務引導既有客戶加碼規劃的新契約）表現亮眼，數據顯示，今年第1季接續件服務所創造新契約保費近1.39億元，占第1季保費總額約13%，較去年同期成長近35%。

永達保經自2017年起推動接續服務機制，解決業界長久以來「孤兒保單」的痛點，透過制度化流程，確保服務不中斷。另一方面，也使業務員透過服務培養穩定的顧客關係，甚至獲得轉介紹的機會，更有助於業代定著率，其中接續業代（申請接續名單的業代）定著率皆在96%以上。

過去許多民眾規劃投保後，常因原服務人員離職而導致理賠、保單檢視等隱性需求無人聞問。永達保經總經理特助吳柏瑨表示，永達重視保戶權益，只要業務人員終止合約，公司即刻啟動媒合流程，確保保戶永遠有人服務。