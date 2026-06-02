聽新聞
0:00 / 0:00
永達保經首季接續件服務 貢獻新契約保費近1.39億
永達保險經紀人公司公布今年第1季績效，其中「接續件服務」創造的績效（透過接續服務引導既有客戶加碼規劃的新契約）表現亮眼，數據顯示，今年第1季接續件服務所創造新契約保費近1.39億元，占第1季保費總額約13%，較去年同期成長近35%。
永達保經自2017年起推動接續服務機制，解決業界長久以來「孤兒保單」的痛點，透過制度化流程，確保服務不中斷。另一方面，也使業務員透過服務培養穩定的顧客關係，甚至獲得轉介紹的機會，更有助於業代定著率，其中接續業代（申請接續名單的業代）定著率皆在96%以上。
過去許多民眾規劃投保後，常因原服務人員離職而導致理賠、保單檢視等隱性需求無人聞問。永達保經總經理特助吳柏瑨表示，永達重視保戶權益，只要業務人員終止合約，公司即刻啟動媒合流程，確保保戶永遠有人服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。