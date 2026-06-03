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國泰金控投資長劉上旗兼任國泰投信副董

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰金控（2882）積極推動旗下「資產管理」長成第三大獲利引擎，昨（2）日再公告相關人事異動。國泰金控代子公司國泰投信公告，經董事會通過，推舉國泰金控投資長劉上旗出任國泰投信副董事長，並同時擔任金控投資長等要職。

國泰金控指出，國泰投信副董事長劉上旗具備充沛的產業與投資實戰經驗，及跨子公司視野，將能積極協助集團壯大資產管理業務規模。強化資產管理、加速成長是集團共同目標，將在遵循法令架構基礎下，逐步將國泰資產管理組織、資源與人事陸續到位。

劉上旗目前仍同時擔任國泰金控投資長、國泰人壽董事及國泰投信董事等職位。他擁有臺灣大學財務金融碩士學歷，過去曾擔任國泰人壽總經理、國泰人壽副總經理、資深副總經理等重要職務，曾帶領財務投資、不動產、業務及多元通路、作業系統、營運企劃等單位，擅長商務管理、財務會計、金融與國外投資等專業知識，同時具備保險、證券和醫療等多元產業經驗。

金管會近年積極推動台灣成為亞洲資產管理中心重鎮，國泰金控因此看見「資產管理業」成長的契機，近期陸續整合人壽和投信的人才、資產和跨境布局，集團傾注資源持續深化，提升資產管理的競爭力，盼國泰投信能長成國泰金控的第三支重要支柱，目標是十年內資產管理規模（AUM）成長至15兆元。

國泰金控 國泰人壽

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