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凱基壽股市賺200億

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

凱基金控（2883）昨（2）日舉行法人說明會，公布旗下凱基人壽前四月股票已實現獲利近200億元，將有利於2026年度所屬盈餘之股利發放。

今年首季凱基金控稅後純益達116.9億元，加計FVOCI股票已實現之資本利得後，調整後獲利為262.1億元，創歷年同期新高，每股純益（EPS）為0.69元，調整後EPS為1.55元，ROE（股東權益報酬率）13.3％。

由於今年保險業接軌IFRS 17和TIS等新制，法人關切對股利政策的影響，凱基金控財務長黃碧玲指出，由於FVOCI股票的處分利益如凱基人壽實現的資本利得，雖然不計入當期損益表的稅後純益，但會直接反映在保留盈餘中，法規上仍屬可供分配盈餘。截至今年4月，凱基人壽已實現近200億元的資本利得，調整後每股獲利已達到2.21元，而調整後普通股每股淨值為23元。

黃碧玲說，金控對股利政策將進行全盤考量，一是公司的財務規劃與子公司的業務發展需求，二是凱基人壽上繳現金股利已向金管會申請，尚待核准，相關規則仍需待主管機關進一步揭露，三是管理層內部會參考殖利率與過往的盈餘分配率，在天平上做整合評估。

凱基人壽持續優化資產配置，在台股這一波強勁的漲勢中掌握投資契機。截至今年第1季底，凱基壽總投資資產達2兆3,092億元，其中國內股票占比提升至10.2%，約2,351億元，國內股票加計FVOCI已實現資本利得的投資報酬率高達31.68%，國外股票避險前投報率則有8.05%。

凱基人壽投資長謝欣欣表示，若累計今年前四月，凱壽帳面上雖認列損益表獲利61億元，但若包含FVOCI股票之已實現處分利益，調整後的實際獲利已高達257億元，較去年同期大幅成長288%。凱壽第1季CSM釋出至損益金額為37億元，年化攤銷率6.3%，今年預計全年度將穩定釋出150億元以上，新契約CSM增加82億元，累計達2,409億元。

凱基證券今年首季稅後純益達59.1億元，較去年同期增加220%，前四月獲利達98億元，較去年同期成長368%，續創同期新高，年化ROE高達40%，居大型券商之冠。

凱基 股利 EPS

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