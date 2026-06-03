銀行資產規模排名洗牌

中央銀行公布2025年「金融機構業務概況年報」，國內銀行資產規模排名再度出現變化。國泰世華銀行資產排名上升，超越第一銀行、躍居第四名；玉山銀行則擠下華南銀行，首度晉升第八名，顯示民營銀行近年在財富管理、海外布局與數位金融等領域持續擴張，逐步改寫國銀版圖。

根據央行統計，2025年國銀資產規模前十大銀行依序為：臺灣銀行、中國信託銀行、合作金庫銀行、國泰世華銀行、第一銀行、兆豐銀行、台北富邦銀行、玉山銀行、華南銀行及土地銀行。

金融業人士指出，能擠進「資產規模前十大」銀行，代表該銀行掌握的資金量、放款能力及市場影響力均具一定水準，也反映其客戶基礎與市場地位。銀行資產主要由放款、投資、有價證券及現金等組成，因此資產規模愈大，通常意味著業務量愈龐大。

其中，大型銀行最重要的優勢之一，就是擁有穩定且龐大的資金來源。由於大型行庫通常擁有大量企業戶、政府機構與一般民眾存款，因此存款基礎深厚，市場信任度也相對較高。尤其公股銀行長期承作政府資金與大型企業往來，在企業金融市場占有重要地位；至於大型民營銀行，則透過信用卡、財富管理與數位金融快速擴張市占率。

此外，資產規模大，也代表銀行具備更強的放款能力。大型銀行通常能承作更多企業融資、房貸與大型聯貸案件，在科技業、半導體、AI供應鏈及公共建設融資中，經常扮演主辦銀行角色。