2026年壽險業者配息總額上看500億

壽險業配息潮回來了。金管會昨（2）日統計，目前已有七家壽險公司申請發放現金股息，其中富邦人壽、合庫人壽及保誠人壽已獲核准，合計配息150.39億元。若其餘四家順利過關，今年壽險業配息總額有機會衝上500億元大關，挑戰史上次高紀錄。

目前已核准的三家公司中，富邦人壽配發114.2億元最多，合庫人壽配發6.19億元，保誠人壽配發30億元，金管會均依業者申報金額全數核准，未進行調整。富邦金控（2881）昨日代子公司富邦人壽發布重大訊息指出，董事會決議通過發放現金股利114.2億元予母公司富邦金控，並已取得主管機關核准函。

其餘仍在審核中的業者包括國泰人壽、台灣人壽、凱基人壽及安聯人壽。其中，國壽董事會已通過配發175.8億元，台壽擬配發85.99億元。若加計已核准的三家公司，五家壽險合計配息規模已達412.18億元。

值得注意的是，國壽與台壽皆是睽違近四年後再度恢復配息。

市場認為，這代表壽險業歷經升息循環、資本市場波動及新制接軌準備後，資本壓力已逐步舒緩，獲利與資本體質明顯改善。

市場預估，若剩餘申請案全數獲准，今年壽險業配息規模有機會逼近500億元，僅次於2022年創下的561.6億元歷史高峰，可望改寫史上第二高紀錄。

若以壽險業2025年稅後純益1,808.22億元估算，配息規模達500億元時，盈餘分配率將接近28%，創近年新高，也顯示業者在維持資本水位之餘，開始恢復對股東的現金回饋能力。