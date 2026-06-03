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壽險投資海外債要設限了 新規最快8月底上路

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
壽險示意圖。聯合報系資料照
壽險示意圖。聯合報系資料照

哥倫比亞主權債遭降評後，金管會出手補破網。金管會昨（2）日預告修法，未來壽險業投資海外政府公債及國庫券，信用評等須達BBB-以上投資等級；若遭降評到非投資等級禁再加碼。目前已有3,744億元部位落在警戒區，最快8月底上路。

依現行規定，壽險投資外國政府公債僅受國外投資總額控管，未設信用評等門檻。換言之，過去被視為相對安全資產的海外主權債，未來將正式納入信評管理。

保險局副局長蔡火炎坦言，因各國信用體質差異甚大，新增BBB-投資等級門檻，希望引導壽險資金配置到信用評等較佳的主權債市場。

全案起因於哥倫比亞主權債遭降評，引發立法院關注壽險業重押新興市場主權債風險，金管會因此啟動制度檢討。

據統計，截至今年3月底，保險業持有外國政府公債約2.88兆元，其中評等低於BBB-的部位約3,744億元，占整體約13%。這些既有部位不需立即處分，但新制上路後不得再新增投資。

蔡火炎表示，既有部位將給予六個月調整期。若屆期仍未符合規定，業者須提出改善計畫及風險管理機制，但未要求強制出售持債。

除了提高海外公債投資門檻外，此次修改「國外投資管理辦法」也同步納入兩項鬆綁措施。

其中，因應2026年新一代清償能力制度（TIS）上路，金管會也放寬規定。

若業者原本符合RBC 250%投資資格，僅因新舊制度計算差異，導致轉換後未達TIS 125%門檻，經核准後仍可維持既有投資項目，如國外投資等級債券等，避免因制度轉換被迫調整資產配置。

另一項鬆綁則是放寬保險公司透過海外SPV（特殊目的公司）發行次順位債的條件。

過去業者須符合一定財務標準才能設立SPV赴海外發債，未來相關限制將取消，讓有資本需求的公司仍保有籌資管道。

公債 壽險業 金管會

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