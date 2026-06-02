國票金獨董資格爭議 金管會表態：無辭任和解任問題

國票金（2889）新任獨立董事陳惟龍遭小股東質疑曾涉職場霸凌判決，是否適任引發關注。金管會2日明確表示，陳惟龍涉及的是民事案件，不屬金融機構董事消極資格規範範圍，因此無須辭任，也不會有解任的問題，相關資格不受影響。

國票金5月29日股東會改選董事時，多位小股東質疑陳惟龍曾遭法院判決涉及職場霸凌專業經理人，是否仍適合擔任獨立董事。

時任董事長魏啓林當時表示，將把相關判決及股東意見送交主管機關認定。

銀行局副局長王允中表示，金融機構董事資格設有積極資格與消極資格規範。其中消極資格主要針對違反刑事法令且經法院有罪判決確定等情況，公司可依法解除董事資格。

王允中指出，陳惟龍個案涉及的是民事案件，與消極資格規範的刑事案件不同，因此不適用相關規定。

換言之，現階段既沒有辭任問題，也不會由金管會啟動解任程序。

他進一步說明，刑事案件涉及個人操守與重大違法行為，但民事案件多屬私權爭議，未必涉及是非認定，因此現行法規並未將民事判決列入董事資格審查標準。

另外，針對國票證券日前遭檢調搜索，證期局副局長黃仲豪表示，國票金已代子公司發布重大訊息並向主管機關說明。由於案件仍在偵查中，基於偵查不公開原則，不便進一步評論。