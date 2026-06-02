1958家上市櫃公司 6月底須完成ESG資訊申報

金管會今天提醒，為推動台灣資本市場永續發展，全體1958家上市櫃公司應依規定，在今年6月底前完成114年度ESG資訊申報作業，另為提供各利害關係人檢視企業永續經營表現及進行投融資決策等重要參考依據，全體上市櫃公司也應在8月底前完成申報114年度永續報告書。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，為減輕公司申報ESG資訊負擔，主要透過科技協助，減少企業負擔，ESG數位平台已新增「ESG指標AI擷取服務」，透過AI技術主動擷取公司年報中與ESG指標相關的永續資訊，輔助上市櫃公司完成ESG資訊申報，大約有103項指標。

此外，為輔助上市櫃公司編製永續報告書，黃仲豪指出，ESG數位平台已建置「輔助產製永續報告書功能」，建立參考框架，並結合公司申報的ESG指標資訊，協助上市櫃公司完成永續報告書。

金管會提醒，配合去年11月7日發布修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」增訂永續相關財務資訊專章規範，將永續會計準則委員會（SASB）準則行業指標及氣候相關資訊納入前開專章揭露範圍。

金管會表示，證交所及櫃買中心分別在今年5月18日及19日公告修正上市櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法第4條及第4條之1，明定上市櫃公司已在年報揭露SASB準則行業指標資訊及氣候相關資訊者，可不適用永續報告書作業辦法有關加強揭露產業別永續指標暨取得確信報告，及專章揭露氣候相關資訊的規定，以降低企業編製成本。