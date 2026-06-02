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陳惟龍的國票金獨董資格是否受一審判決影響？ 金管會這麼說

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
陳惟龍的國票金獨董資格是否受一審判決影響？金管會這麼說。圖／本報資料照片
陳惟龍的國票金獨董資格是否受一審判決影響？金管會這麼說。圖／本報資料照片

國票金在上周五開完股東會並完成董事會全面改選，其中對於獨董陳惟龍的適任性，有媒體詢問陳惟龍被法院一審判決敗訴，是否會構成其適任性問題？國票金控前董事長魏啟林在上周五股東會也表示，陳惟龍的獨董適格性要由金管會認定，對此金管會明確回覆，金管會的董事等負責人資格限制規定，的確有與法院判決結果相關的限制規定，但重點在於「是刑事，而非民事」，因此，陳惟龍並未有這類是否符合消極資格認定的疑慮，亦不構成陳惟龍適任性的問題。

對此，銀行局副局長王允中釐清法規精神指出，陳惟龍的官司雖然是一審判決定讞，但金管會對董事等負責人的積極與消極的資格條件，主要是與違反刑事及行政上的規定有關，倘若是民事案件，就不適用到負責人的消極資格條件規定，經過一審法院判決有罪定讞，提名時就有公正客觀的標準可以參考，專門針對刑事判決相關的規定，

為何刑事適用，民事官司則不適用？王允中說，刑事的判決有罪，本身就有「反社會性」，顯示此人的道德操守有問題，而民事糾紛則與「私權爭議」有關，通常判決的結果，經常會與舉證等其他問題相關，所以在對董事等個人條件、操守，不會把民事判決納入其中。所以金管會並不會介入陳惟龍的案子，因為這和資格條件的規定要求，並不相符。

據了解，陳惟龍對於台北地方法院的一審判決結果，將提出上訴，此外也有金融圈人士指出，國票金控董事會當初也都有審議候選人的資格，陳惟龍既然當時有通過董事會對於資格的審查，已經等於董事會對於陳惟龍的應選資格背書；此外，若金管會此時才說陳惟龍的候選人資格不符，董事會等於少了一席獨董，而且不能補選，未來15席的董事會，實際成員只有14席，在討論多項議案若訴諸表決時反而很容易導致結果「難產」，引發更多公司治理的僵局。

國票金 金管會

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