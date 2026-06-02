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劉上旗兼任國泰投信副董 助攻資產管理版圖

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰金今（2）日代子公司公告，經董事會通過，推舉國泰金控投資長劉上旗出任國泰投信副董事長。圖／本報資料照片
國泰金今（2）日代子公司公告，經董事會通過，推舉國泰金控投資長劉上旗出任國泰投信副董事長。圖／本報資料照片

國泰金控持續強化資產管理業務布局。國泰金今（2）日代子公司公告，經董事會通過，推舉國泰金控投資長劉上旗出任國泰投信副董事長。國泰金表示，劉上旗具備豐富產業歷練、投資實戰經驗及跨子公司視野，可望協助集團進一步壯大資產管理業務規模。　

值得注意的是，劉上旗此次出任國泰投信副董事長，原本擔任的國泰金控投資長職務並未異動，等於是在金控投資長身分之外，再肩負投信經營管理角色，協助集團推動資產管理發展。　

劉上旗今年3月才由國泰人壽總經理轉任國泰金控投資長。當時國泰金指出，劉上旗將在集團層級持續貢獻投資專業，參與整體投資策略規畫與資產配置。劉上旗過去長期任職國壽，歷經投資與經營管理職務，市場普遍視其為集團內部重要投資專業人才之一。

國泰金表示，強化資產管理與加速成長是集團共同目標，未來將在法令規範架構下，逐步將國泰資產管理相關組織、資源及人事布局陸續到位。此次由劉上旗兼任國泰投信副董事長，也被市場解讀為集團整合集團投資資源、強化資產管理事業的重要一步。　

市場人士分析，國泰金近年積極發展資產管理業務，旗下涵蓋壽險、銀行、投信及投顧等事業體，劉上旗兼具大型機構資金操盤與集團管理經驗，未來有助於強化各子公司間的投資協同效益，並提升投信在產品開發、投資研究及資產管理規模上的競爭力。

國泰 投信

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