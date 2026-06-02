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國泰金控代子公司國泰投信公告 董事會選任劉上旗為國泰投信副董事長
國泰金控（2882）發布重訊指出，代子公司國泰投信公告，經董事會通過，推舉國泰金控投資長劉上旗出任國泰投信副董事長，6月2日起生效。劉上旗具備充沛的產業與投資實戰經驗及跨子公司視野，資歷包括國泰金控投資長、國泰人壽董事、國泰投信董事，將能積極協助集團壯大資產管理業務規模。
國泰金控表示，強化資產管理、加速成長是集團共同目標，將在遵循法令架構基礎下，逐步將國泰資產管理組織、資源與人事陸續到位。
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