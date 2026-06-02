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第一金認為央行年底前不會升息 新台幣匯率升值不致破30.5元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一金認為央行年底前不會升息，新台幣匯率升值不致破30.5元。圖／本報資料照片
第一金認為央行年底前不會升息，新台幣匯率升值不致破30.5元。圖／本報資料照片

今年央行會否升息？第一銀行在法說會記者會指出，估計央行升息動機不強，第一金控副總李淑玲指出，一方面也和很多傳產經營情況仍不佳有關，升息等於雪上加霜，而且美伊戰爭若下半年落幕，也會使升息需求降低，對於匯率，李淑玲認為，新台幣即使之後會升息，但也不會破30.5元價位。

李淑玲對於匯率及利率分析，在匯率上，台幣雖會升值但不致升破30.5元價位，她認為升值若不太多，一可以解除能源等進口壓力，也讓傳產壓力進口成本的負擔降低。至於美國，她認為美伊戰事結束之後，聯準會應仍會降息，因為美國利率成本仍高，十年債利率在4.5%以上，因此下半年到第四季時，估計美國仍有降息機會。

對於房貸業務，一銀發言人蔡淑慧指出，整體戶數增加約5%，其中，以新青安增量為主，新青安的撥貸量增加30%，不過總體房貸量則是微幅增加。新青安占房貸的量占比27%，目前並無違約，逾放比只有0.05%。

一銀估計全年的放款成長率約在9%至10%，SWAP在4月數字35億，年減少23%，全年估計在105億左右。投資部位將近290億，大部分在OCI，整個部位快300億。今年現金股利的收益，今年為25、26億，高於去年的20億，對於券商的借款，4月交易爆大量，有一些券商來申請周轉金貸款，預計第二季之後會更明顯。一銀投資的美國債券部位目前逾等值4千億台幣，今年第一季比去年增加約9%。

央行 第一金控

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