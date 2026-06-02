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0～18歲育兒津貼怎麼用？ 台中銀保經：善用定期定額「專款專用」原則

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

日前行政院擬針對18歲以下兒童及青少年每月發放育兒津貼與相關補助，旨在減輕家長養育負擔，提升生育率。然而，面對通膨壓力與未來醫療、教育成本的攀升，這筆資金若能發揮「時間複利」的效果，將能為下一代奠定更穩固的經濟基礎。台中銀保險經紀人股份有限公司總經理羅秀玲表示，育兒津貼除了支應日常開銷，父母更應具備高度的理財與風險管理思維，將這筆長期的穩定資金以「定期定額」方式專款專用，提早為孩子規劃涵蓋醫療、意外及教育金的「全方位防護網」。

許多家長習慣將育兒津貼放入一般生活帳戶，不知不覺中便落入日常瑣碎的補貼。羅秀玲指出，理財的關鍵在於「時間」與「紀律」。政府將補助年齡與支持力道延伸，正是父母幫孩子進行長期資產配置的絕佳契機。

羅秀玲表示，如果能將每月的津貼撥一部分加上原有的收入的一定比例，轉化為定期定額的保險投入，這筆錢就不只是「養育費」，而是翻轉為陪伴孩子長大的「培育金」。透過保險機制的專款專用及運用拉長繳費年期的方式，為孩子準備未來的出國留學金、創業第一桶金，或是資產傳承的基石。

針對兒童及青少年時期的風險管理，羅秀玲建議父母應依據「醫療、意外、教育金」三大核心，由淺入深地進行階段性布局，首先是醫療與意外，孩童時期免疫力較弱且活動力強，意外受傷與疾病住院風險高。首要應透過實支實付醫療險、意外傷害險及重大傷病險，轉嫁突發的醫療開支，確保家庭財務不因意外而斷裂。

其次是教育金，隨著孩子成長，教育開銷呈階梯式上升。透過分紅保單進行定期定額布局，在時間複利的加持下，當孩子18歲成年時，有機會累積一筆可觀的教育金或圓夢金。

面對瞬息萬變的金融市場與日趨複雜的稅務環境，現代父母在幫子女規劃資產時，往往面臨選擇多元卻不知從何下手的困境。台中銀保經長期深耕財富管理與風險規劃，展現對市場動態的高度敏銳與專業前瞻性。

台中銀保經始終站在客戶的角度，不只提供單一保險商品的銷售，更著重於「家庭資產的永續共榮」。從新生兒的醫療保障，到高資產客戶的家族傳承，台中銀保經皆能提供精準的客製化方案。期盼全台父母能善用政策美意，透過專業的保險經紀人協助，讓育兒津貼發揮最大效益，為下一代贏在理財的起跑點。

育兒津貼

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