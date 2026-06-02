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開啟亞洲氣候金融關鍵對話 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇7月1日登場

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
第十屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」將於7月1日舉辦，以「永續創新韌性發展」為題，探討「變局下的變與不變」、「堅守永續，探索務實路徑氣候」、「加速創新，構建韌性」等三大面向，即日起開放官網報名。圖／國泰金控提供
第十屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」將於7月1日舉辦，以「永續創新韌性發展」為題，探討「變局下的變與不變」、「堅守永續，探索務實路徑氣候」、「加速創新，構建韌性」等三大面向，即日起開放官網報名。圖／國泰金控提供

面對全球永續金融秩序重整，亞洲市場在氣候投資、能源轉型與企業韌性布局上，正扮演愈來愈關鍵的角色。國泰金控（2882）長期深耕永續金融，並持續透過國際倡議、氣候行動與跨界平台，連結亞洲投資人、政策機構與企業實務，扮演台灣金融業參與亞洲氣候金融對話的關鍵角色。國泰金控自2017年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」迄今正式邁入第十屆，持續以亞洲氣候金融代表之姿，以「永續創新韌性發展」為題，匯聚國內外政策、金融、能源與產業領袖，探討「變局下的變與不變」、「堅守永續，探索務實路徑氣候」、「加速創新，構建韌性」等三大面向，協助企業掌握變局中的永續新機會。今年論壇將於7月1日舉辦，採實體與線上雙軌進行，即日起開放報名。

本屆論壇聚焦三大看點：一是掌握全球永續金融與亞洲投資趨勢，二是解析能源轉型與企業韌性布局，三是透過國際組織、政策代表與標竿企業經驗，協助企業找到務實可行的永續轉型路徑。論壇上半場以「堅守永續，探索務實路徑」為主軸，由國泰金控董事長蔡宏圖開場致詞，並邀請金管會、證交所、經濟部、亞洲投資人氣候變遷聯盟及日本東京大學等國內外官學代表，分享永續金融、資本市場與亞洲投資趨勢，並透過高峰對談，共同探討企業如何在變動環境中穩健推進永續轉型。

論壇下半場以「加速創新，構建韌性」為主軸，延續上半場對永續金融的深度對話，從能源轉型、自然資本、社會共融與產業實踐切入，邀請國際氣候組織、亞洲社會投資人網絡、能源與多元新創產業代表，分享企業面對淨零與永續轉型時可借鏡的專案實務經驗，協助與會者將國際趨勢轉化為具體行動。

國泰金控為永續金融先行者的典範，引領台灣各界思考全球變局下的挑戰與機遇，至今舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」邁入第十屆，十年來積極打造跨界對話平台，串聯國際重要氣候倡議與組織，共邀集逾150位國內外重磅講者，報名屢創新高、連續3年參與企業家數占八成台股市值並超過台灣五成碳排，企業領導人（董監）參與率大增九成，透過搭建跨界交流平台，陪伴企業一步步實踐永續目標，深化公私協作厚實永續競爭力，也穩健奠定國泰永續金融領航者的定位。

國泰誠摯邀請企業經營者、董監事、企業永續代表及關心氣候變遷與永續轉型的各界人士上網報名參與，且全程參與論壇可申請上市櫃公司董監事及公司治理主管進修時數；參加論壇者當日若完成填寫滿意度問卷，將有機會抽Kobo Libra Colour 7吋彩色電子書閱讀器、OVO「幫康 Bongcom」永續設計HD智慧投影機The Book等參與好禮，期待蒞臨共創永續未來。

國泰金控 氣候變遷

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