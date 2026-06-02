保險業持有海外垃圾債3744億 金管會：未來信評BBB-以上才能投資

回應立法院多位立委質疑保險業投資外國政府債券缺乏信評管理，導致多家壽險公司滿手垃圾債券的問題，保險局今日宣布將修正「辦理國外投資管理辦法」，並公告修法內容，未來壽險公司即使投資外國公債，也將要求有信評，且信評必須是在BBB-以上的債券才能投資，目前壽險業者的這類BBB-以下的債券已有3744億，未來將不能再增加。

根據保險局的修法內容，壽險、產險公司（主要是壽險公司）以後投資外國中央政府發行的公債、國庫券，其發行人信用評等須經國外信用評等機構須被評定為BBB-級或相當等級以上。該規定不溯及既往，亦即，包括先前外界最矚目的壽險業者滿手俄羅斯公債的問題，這次排除在法規要求範圍之列，但倘若未來壽險業者若買入的公債，由於市場震盪波動而掉到BBB-之下，則壽險業者必須向金管會提出改善計畫，而且限期在半年之內完成調整，且不能再投資該等債券，但倘若是新增BBB-之上的債券，則不在限制之列。

先前保險局僅限制海外政府的國營事業、公營事業的債券，壽險公司若要投資，必須在AA-之上，而政府本身所發的債券，則未有信評限制，這次修法最大的重點，就是要求海外政府所發行的公債，信評必須在BBB-之上（含BBB-）。

保險局副局長蔡火炎也說明內部統計指出，保險業者持有海外政府債券在BBB-以下的部位，占比保險業所持有所有的外國政府公債大約13%。蔡火炎指出，據了解是因為「降評」之故，使得這些原本在投資之時在BBB-以上的部位，降至 BBB-以下。目前所有保險業持有的外國公債大約有2.88兆，因此BBB-評等以下的債券部位大約3744億元。