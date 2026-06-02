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遠雄人壽「守護億隻鴞」計畫 生態環保標竿 獲生物多樣性行動獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽「守護億隻鴞」計畫致力守護貓頭鷹，著眼自然防治及生態復育。遠雄人壽／提供
遠雄人壽「守護億隻鴞」計畫致力守護貓頭鷹，著眼自然防治及生態復育。遠雄人壽／提供

面對全球TNFD（自然相關財務揭露）趨勢，企業對自然風險與生物多樣性的關注，已成為永續治理的重要方向。遠雄人壽「守護億隻鴞」計畫致力守護貓頭鷹，著眼自然防治及生態復育，以實際行動實踐生物多樣性保育，今年再度獲頒「Bio-Power 30×30 生物多樣性行動獎」，展現企業在自然治理與永續實踐上的前瞻布局。　

世界經濟論壇報告指出，生物多樣性喪失是全球三大風險之一；「Bio-Power 30×30」行動也正倡議全球2030年應保育30% 陸地與海洋生態。

遠雄人壽透過「守護億隻鴞」計畫，以貓頭鷹作為生態指標物種，推動棲地守護與復育行動，關注農地、生態與人類生活間的平衡關係。希望喚起大眾關注30×30環境目標，理解當我們習以為常地看待大自然時，許多物種其實正悄悄消失；這不是離我們生活很遙遠的事，而是與每個人息息相關的議題。

從守護一隻貓頭鷹的棲地開始，也是在維護我們共通生活的環境。五年來，從源頭持續強化生物多樣性與環境韌性，遠雄人壽「守護億隻鴞」計畫成功孵育36巢、協助84隻幼鴞順利離巢，繁殖成功率達75%，累積涵蓋近20公頃無毒耕作田區與林地。

遠雄人壽近年屢獲永續獎項肯定，114年榮獲TCSA台灣企業永續獎「永續報告書金級獎」及「台灣永續企業績優獎」、臺灣保險卓越獎「公益關懷專案企畫卓越獎銀質獎」、TWSIA台灣永續投資獎「永續主題投資銅獎」。今年再度榮獲「Bio-Power 30×30生物多樣性行動獎」進一步肯定遠雄人壽以TNFD為核心的永續管理方向。

遠雄人壽

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