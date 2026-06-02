快訊

全國技能競賽34人食物中毒！驗出沙門氏桿菌 便當店老闆有罪定讞

華航無懼「厭童」推兒童機票5折 社群沸騰、名醫按讚

獨／從日本到台灣 曾參與緬甸民族地方武裝組織的克欽女生

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基證券攜國際機構 獨家聯名「iEdge KGI四季指數」結合 AI 判讀景氣

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券／提供
凱基證券／提供

通膨走勢反覆及主要央行利率政策尚具不確定性下，加上地緣政治事件影響，全球金融市場震盪加劇，帶動投資人對於跨資產配置與即時掌握景氣變化的需求提升。在此趨勢下，凱基證券宣布攜手國際機構與新加坡交易所（SGX）旗下iEdge指數平台，推出「iEdge KGI四季指數」(iEdge KGI Four Seasons Index)，打造結合人工智慧（AI）與另類資料分析的創新投資指標。

凱基證券表示，「iEdge KGI四季指數」以景氣循環判讀為核心，透過系統化投資邏輯，整合即時經濟預測與跨資產配置，建立具動態調整能力的指數架構，提供投資人另一種因應市場變化的投資工具，並展現其結合金融科技與資產配置策略的創新能力。

該指數採三大核心流程進行建構，首先，整合人工智慧模型與衛星、物流、航運、消費及網路等即時另類資料，透過機器學習分析產生高頻經濟指標，即時掌握全球經濟變化；其次，依據美國與中國的GDP及美國的通膨預測，區分不同景氣循環階段；最後依各經濟情境動態，調整股票、債券、黃金與能源等ETF配置，以掌握資產輪動機會。

為滿足投資人的多元資產配置需求，凱基證券財富管理處主管阮建銘指出，「iEdge KGI四季指數」相較於傳統固定權重配置或單一資產投資方式，透過即時景氣循環判讀與跨資產配置，為市場少見整合「即時景氣循環判讀、跨資產配置與投資策略應用」的指數設計，有助提升投資決策的系統化與前瞻性。

「iEdge KGI四季指數」透過標準化且透明的指數架構設計，亦可進一步發展與該指數連動之多元金融商品，讓投資策略從模型延伸至實際投資應用，提供不同風險屬性的投資人多元參與景氣循環的配置選擇。投資人如欲了解相關資訊，可洽詢凱基證券全台服務據點或聯繫專屬營業員。

通膨 凱基

延伸閱讀

主動選股+科學導航 凱基00407A 雙引擎助攻

國泰世華邀摩根士丹利投資管理布萊德・高德瑞 剖析新興市場債投資契機

台股基金之外還有黑馬 分散布局首選三大類基金

台股高檔越震盪 這檔ETF越會賺 追求超額報酬兼具風險控管策略

相關新聞

虛擬資產保管 五銀行試辦 實務指引最快第4季出爐

在《虛擬資產服務法》尚未正式上路前，國內銀行虛擬資產保管仍持續加速推進。金管會銀行局透露，目前已要求銀行公會研議「虛擬資產保管實務指引」，預計最快今年9月底、10月初出爐，未來將作為銀行辦理虛擬資產保管業務的原則與重要風控依據。

台新銀打詐 推銀檢合作

為持續強化金融防禦量能並力挺第一線同仁攔阻不法金流，台新銀行於5月29日在高雄萬豪酒店舉辦「防詐特攻隊：2026檢銀實務對話論壇」，邀集高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署共同交流防詐實務經驗，深化檢銀合作機制，攜手打造更堅實的金流防線，守護民眾財產安全。

國銀對陸曝險 小幅回升 首季升至7,086億元、季增1%

據金管會截至今年3月底統計，國銀對陸曝險額7,086.7億元、季增1%，占淨值比僅14%，續探歷史低檔。

五銀行瞄準三大虛實整合紅利

觀察此次參與虛擬資產保管業務試辦的五家銀行，從凱基銀、聯邦銀、國泰世華銀、中信銀到台新銀，各自瞄準不同戰略算盤入場，盼能拓展高資產客戶或法人客戶業務、為未來穩定幣跨境貿易商機布局，甚至將此次試辦視為傳統金融延伸至Web3時代的關鍵跳板，及早掌握虛實整合紅利。

兩壽險調升美元保單宣告利率

隨著美伊戰爭推升能源價格、通膨重新升溫，美國聯準會（Fed）態度倍受矚目。而為了提供較佳的商品條件，第一金人壽、宏泰人壽紛紛加馬力，調升美元利變商品最高宣告利率至4.35%，擠進市場第二梯隊，而美元宣告利率的「天花板」仍由台灣人壽最高4.42%拿下。

臺銀、土銀衝刺非利息收入

兩大國營銀行臺銀及土銀在年報中強調今年重點要強化行銷動能，增裕非利息收入。臺銀提出六大經營策略，包括助力中小企業成長、提升財管行銷動能、活化資產價值等；土銀則提出分散存款集中度、拓展企業放款、擴增海外據點等七大發展目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。