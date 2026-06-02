凱基證券攜國際機構 獨家聯名「iEdge KGI四季指數」結合 AI 判讀景氣

在通膨走勢反覆及主要央行利率政策尚具不確定性下，加上地緣政治事件影響，全球金融市場震盪加劇，帶動投資人對於跨資產配置與即時掌握景氣變化的需求提升。在此趨勢下，凱基證券宣布攜手國際機構與新加坡交易所（SGX）旗下iEdge指數平台，推出「iEdge KGI四季指數」(iEdge KGI Four Seasons Index)，打造結合人工智慧（AI）與另類資料分析的創新投資指標。

凱基證券表示，「iEdge KGI四季指數」以景氣循環判讀為核心，透過系統化投資邏輯，整合即時經濟預測與跨資產配置，建立具動態調整能力的指數架構，提供投資人另一種因應市場變化的投資工具，並展現其結合金融科技與資產配置策略的創新能力。

該指數採三大核心流程進行建構，首先，整合人工智慧模型與衛星、物流、航運、消費及網路等即時另類資料，透過機器學習分析產生高頻經濟指標，即時掌握全球經濟變化；其次，依據美國與中國的GDP及美國的通膨預測，區分不同景氣循環階段；最後依各經濟情境動態，調整股票、債券、黃金與能源等ETF配置，以掌握資產輪動機會。

為滿足投資人的多元資產配置需求，凱基證券財富管理處主管阮建銘指出，「iEdge KGI四季指數」相較於傳統固定權重配置或單一資產投資方式，透過即時景氣循環判讀與跨資產配置，為市場少見整合「即時景氣循環判讀、跨資產配置與投資策略應用」的指數設計，有助提升投資決策的系統化與前瞻性。

「iEdge KGI四季指數」透過標準化且透明的指數架構設計，亦可進一步發展與該指數連動之多元金融商品，讓投資策略從模型延伸至實際投資應用，提供不同風險屬性的投資人多元參與景氣循環的配置選擇。投資人如欲了解相關資訊，可洽詢凱基證券全台服務據點或聯繫專屬營業員。