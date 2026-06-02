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滙豐2026論壇登場 連結台灣資本市場新動能

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

滙豐(台灣)商業銀行攜手香港上海滙豐證券，於台北舉辦為期兩天的「2026 HSBC Taiwan Conference」，本次論壇以「Dawn of Agentic AI (代理式人工智慧的曙光)」為題，邀請多位專家與業界領袖， 聚焦代理式AI科技的創新，與其如何創造台灣產業與金融發展的潛力。

滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅指出：「當前金融環境迅速變化，台灣在半導體與AI領域的領先地位展現傲人的活力與韌性，也帶動近年台灣活躍的資本市場迎向前所未有的發展機會，吸引大量國內外投資人的興趣。2026 HSBC Taiwan Conference為產業專家、企業客戶及投資人提供一個互相連結與對話的重要平台，協助各方深入掌握台灣資本市場的最新動態與未來走向。」

陳志堅強調，健全且活絡的資本市場能為台灣企業帶來更多直接投資機會；滙豐也將持續支持台灣資本市場發展，並為投資人與企業客戶提供前瞻的市場洞察與全方位的金融解決方案。

「2026 HSBC Taiwan Conference」共舉辦8 場專題演講，並安排近 100 場交流與會議，促進台灣上市櫃公司與國際投資人進行雙向對話，協助投資人更深入掌握台灣企業的國際競爭力，以及各公司對今年產業趨勢與營運展望的觀點。展望未來，隨著台灣資本市場朝向更透明且更高效率的投資環境發展，可望吸引更多國內外資金投入，進一步帶動市場成長。滙豐(台灣)商業銀行與香港上海滙豐證券將持續扮演關鍵推動角色，協助台灣企業穩健走向國際。

資本市場 台北 香港

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