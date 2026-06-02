百年信託迎重大進展 勤業眾信：有助降低跨世代傳承風險

百年信託時代來了。行政院近期完成「連續受益人信託」課稅議題跨部會協商，未來只要符合特定條件，信託存續期間最長可達100年，後順位受益人依信託契約承接受益權時，原則上也不會產生贈與稅及遺產稅。勤業眾信認為，該制度突破有助於降低跨世代財富傳承的不確定性，並強化家族企業接班及資產治理規劃，象徵台灣正式邁入「百年信託」時代。

勤業眾信家族辦公室服務資深會計師陳建霖表示，隨著全球家族企業陸續面臨接班問題，傳承規劃已成為影響企業永續經營的重要課題。根據Deloitte調查，41%的家族企業預計在未來10年內完成世代交替，但仍有42%尚未建立明確的接班計畫，顯示許多家族企業仍面臨傳承準備不足的挑戰。

在此趨勢下，陳建霖指出，家族資產管理模式正逐漸從過去偏重投資報酬的作法，轉向制度化、專業化及長期治理導向。另一方面，台灣推動亞洲資產管理中心政策，也為家族財富管理市場帶來成長動能。

他表示，金管會自2024年推動亞洲資產管理中心相關措施以來，截至2025年3月底，金融業整體資產管理規模已接近34兆元，較政策推動前增加約2.3兆元，同時完成25項法規鬆綁，涵蓋高資產客戶服務、跨境業務及投資商品創新等領域，顯示台灣資產管理市場正朝向制度化與國際化發展。

在百年信託制度、全球傳承需求及政策支持等多重因素帶動下，家族辦公室的角色也逐漸轉變。陳建霖指出，家族辦公室已不再只是管理投資的工具，而是進一步整合資產配置、風險管理、財富傳承及家族治理等功能，成為家族資產管理的核心平台。

從投資布局來看，家族辦公室也愈來愈重視長期投資。調查顯示，70%的家族辦公室預期未來資產管理規模將持續成長，79%認為整體財富仍有擴大空間。在投資配置方面，私募股權占比已由2021年的22%提升至30%，反映高資產家族更重視長期布局與資本增值機會。

在人力配置方面，超過四成家族辦公室計畫擴大專業人才招募。未來非家族背景主管占比預計將由目前約35%提高至接近50%，並逐步引進金融機構、會計師事務所及顧問公司等專業經理人，共同參與家族治理與經營決策，形成家族成員與專業團隊共治的新模式。

勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻則指出，台灣擁有許多具國際競爭力的隱形冠軍企業，多數屬於家族企業，目前正陸續進入接班與傳承規劃的重要階段。他認為，台灣家族辦公室未來發展重點，不在於完全複製新加坡或香港模式，而是應結合本土產業結構、家族文化及治理需求，在政策支持與專業服務協助下，打造具有台灣特色的家族辦公室發展模式。

王瑞鴻表示，透過家族辦公室整合股權規劃、信託安排、保險配置及家族治理制度，不僅有助於降低接班風險，也能讓家族財富與企業經營在世代交替過程中穩定傳承，並與台灣推動亞洲資產管理中心的政策方向相互呼應。