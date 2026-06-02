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熱錢湧 一天匯入15億美元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

台股行情熱絡，吸引外資擴大匯入，新台幣昨（1）日爆出31.25億美元大量，盤中一度升破31.3元，隨後因進口商逢低進場承接美元，加上中央銀行於尾盤適度拉升，終場漲幅收斂，收在31.379元，僅較前一交易日微幅升值0.5分。

匯銀人士分析，匯市巨量走升，外資是主要推手，昨日匯入約15億美元，主要受台股近期行情熱絡、科技股吸金效應帶動。相較之下，進出口商昨日操作則相對均衡，多以實質性買賣交易為主，未見顯著變動。

昨日成交量雖未創今年新高，但連續兩個交易日維持在高位，反映外資在台股高檔之際入市的意願，短線上外匯市場的熱絡資金潮預期仍將隨台股震盪而延續。

據央行統計，美元指數昨日下跌0.12%，主要亞幣普遍升值，其中韓元升值0.08%，人民幣升值0.04%，新台幣及星元皆升值0.02%，僅日圓貶值0.13%。也因為新台幣升值、日圓貶值，新台幣兌換日圓再現甜甜價，臺銀昨日日圓現鈔賣出價來到0.2003元，盤中最低0.1999元，相當1元台幣可換逾5日圓。

展望後市，匯銀人士指出，台股走勢與外資動向仍是決定匯率的關鍵。本周市場焦點應放在台股的續航力上，若台股多頭行情持續發酵、科技股續強，吸引外資持續匯入，外匯市場成交量勢將維持在高位，新台幣亦有機會挑戰突破前高。

中央銀行 台股 美元指數

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