台壽「贏領金融論壇」獻策 保險理財幫你退休樂活

中信金旗下台灣人壽二○二六「贏領金融論壇」昨登場，並發布二○二六「退休生態觀察指標」調查，退休四大指數中，「充裕」、「信心」、「素養」指數皆不及格，「滿意」指數暌違四年再度回升至七十分。

台灣人壽董事長許舒博說，長壽生活不僅生活要快樂，也要有安全的保險與金融理財商品，才能打造健康永續、財務永續的防護網。

金管會副主委莊琇媛、保險局副局長蔡火炎出席論壇並發表演講，現任美國聯準銀行顧問勞倫斯．克里寇夫，保發中心董事長黃泓智、政大校長李蔡彥、調查計畫主持人政大商學院金融系教授楊曉文、台壽策略長葉栢宏、中信銀副總尹志龍，以及藝人唐從聖等人也應邀參與論壇。

莊琇媛肯定台壽長期關心國人退休議題，政府推出ＴＩＳＡ、兒少帳戶，就是希望解決長壽風險，讓老有所終、幼有所長，期盼保險業發揮風險預防角色，提供國人最完善的金融支持。

蔡火炎則說，因應長壽時代，保險業可多提供保障型、年金型、長照型三大保險商品，以及多元照護服務，完善國人退休生活支持。

保單連結養生村抵減月租費或保證金也成為保險新服務趨勢。葉栢宏表示，台壽子公司中國信託樂活，將打造全台首創「校園式養生村」，結合居住、學習、社交跟生活支持功能的新形態退休場域，搭配多元保險商品、健康樂活規劃師的關鍵後援，讓保單不僅是財務保障，更延伸至健康、照護。