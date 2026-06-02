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台新銀打詐 推銀檢合作

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新銀行總經理林淑真（左二）與臺灣高等檢察署檢察官卓俊忠（左三）、高雄地方檢察署檢察長黃元冠（左一）及橋頭地方檢察署檢察長郭景東（左四）出席論壇。台新銀行／提供
台新銀行總經理林淑真（左二）與臺灣高等檢察署檢察官卓俊忠（左三）、高雄地方檢察署檢察長黃元冠（左一）及橋頭地方檢察署檢察長郭景東（左四）出席論壇。台新銀行／提供

為持續強化金融防禦量能並力挺第一線同仁攔阻不法金流，台新銀行於5月29日在高雄萬豪酒店舉辦「防詐特攻隊：2026檢銀實務對話論壇」，邀集高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署共同交流防詐實務經驗，深化檢銀合作機制，攜手打造更堅實的金流防線，守護民眾財產安全。

本次論壇由台新銀行與雄檢、橋檢共同主辦，雄檢檢察長黃元冠及橋檢檢察長郭景東均親自出席。

針對政府推動「打詐綱領2.0」及《詐欺犯罪危害防制條例》上路後，金融機構於風險辨識、通報攔阻及法律適用等面向所面臨的實務挑戰與因應作為，共同進行深入交流與意見分享。

台新銀行總經理林淑真表示，詐騙樣態快速演變，金融機構責無旁貸。台新銀行持續投入科技防詐資源，強化大數據分析與異常交易監控機制，並配合主管機關推動異常帳戶預警與風險控管措施，致力在「風險控管」與「客戶體驗」之間取得最佳平衡。在強化AI防詐技術的同時，前線夥伴的臨場判斷是不可或缺的關鍵角色。

林淑真指出，第一線行員在關鍵時刻的一句提醒，往往就是守住民眾財產的重要防線。

透過檢銀即時通報與資訊共享機制，深化公私協力合作，有助提升查緝效率，強化整體金融交易安全。

黃元冠表示，雄檢十分樂見台新銀行積極發揮企業社會責任，主動與檢察機關攜手合作，運用金融專業提供預警資訊及金流分析等關鍵證據支持。

尤其，雄檢轄區涵蓋小港國際機場及高雄港，海空雙港帶來頻繁跨境往來，也衍生出許多跨境犯罪風險與追查挑戰。

郭景東表示，橋檢率先與數間銀行建立檢銀橫向聯繫平台，結合銀行臨櫃攔阻機制，提前阻斷詐團金流。橋檢特別感謝台新銀行主動促成本次檢銀交流合作，攜手打詐。

雙方先前曾合作偵辦「創造支付假幣商集團」案，成功斬斷詐團約新臺幣2億元洗錢金流。未來橋檢將持續深化與台新銀行的協作，共築無詐環境。

台新銀行強調，本次論壇透過檢銀直接對話，使司法與金融實務更緊密接軌，也讓第一線執行經驗得以充分交流。

未來將持續優化防詐流程與教育訓練機制，並結合AI科技與司法協作，共同打造更安全的金融環境。

高雄 台新銀行 銀行

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