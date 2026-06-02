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國銀對陸曝險 小幅回升 首季升至7,086億元、季增1%

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會截至今年3月底統計，國銀對陸曝險額7,086.7億元、季增1%，占淨值比僅14%，續探歷史低檔。（路透）
據金管會截至今年3月底統計，國銀對陸曝險額7,086.7億元、季增1%，占淨值比僅14%，續探歷史低檔。（路透）

金管會截至今年3月底統計，國銀對陸曝險額7,086.7億元、季增1%，占淨值比僅14%，續探歷史低檔。

值得注意的是，八大行庫對陸曝險合計僅剩1,125億元，甚至不及單一大型民營銀行的1,726億元，顯示公股體系正加速撤出大陸市場。

即便首季國銀對陸曝險季增1%，但年減14%。銀行主管指出，今年首季美元兌新台幣升值約1.7%，推升以新台幣計價的曝險金額，若排除匯率因素，實際曝險規模仍呈下降趨勢。

今年3月底，新台幣兌美元為31.98元，較去年底31.438元，呈現貶值，若以美元計算，今年第1季美元則呈現升值1.7%。而首季國銀對陸曝險金額約僅成長1%，因此若排除匯率因素，則首季對陸曝險仍為下滑。

從市場版圖觀察，目前對陸曝險排名前五大的銀行全數為民營銀行，顯示在公股行庫持續收縮下，兩岸金融業務已逐漸由民營銀行扮演主要角色。

金融圈分析，國銀續降低對陸曝險主要有三大原因。一是台商供應鏈加速移往東南亞、印度及北美市場，帶動資金與融資需求同步轉移。

其次是大陸經濟復甦不如預期，房地產與地方債風險仍高，使銀行授信與投資策略趨於保守。

第三則是近年國銀海外布局重心逐步轉向新南向、美國等市場，資源配置持續分散。

相較之下，目前較大規模的對陸曝險已集中於民營銀行體系。統計顯示，對陸曝險排名前五大的銀行全數為民營銀行，顯示在公股行庫持續撤守下，兩岸金融往來主要由民營銀行支撐。

不過，即使曝險占淨值比重較高的單一家民營銀行，目前最高也約47%，與過去部分銀行動輒七、八成甚至接近淨值規模相比，風險集中度已明顯下降，整體體質較過往穩健。

回顧近年變化，國銀對陸曝險已呈現長期下降趨勢。2024年底對陸曝險為8,516億元，2025年底降至7,008億元，一年大減1,508億元；今年首季雖小幅回升至7,086.7億元，但整體仍維持歷史低檔，尚未改變長期下滑趨勢。

以目前趨勢觀察，國銀對陸曝險占淨值比重仍有機會持續下探，兩岸市場也將從過去國銀海外布局的重要核心，逐步轉變為多元海外版圖中的一環。

國銀 台幣 金管會

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