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國票證承銷副總轉顧問搞兼職 前董、總及涉案副總遭限制住居

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
國票金旗下國票證負責承銷業務的前副總陳帝生，涉嫌離職後轉任公司高薪顧問，又兼職多家上市、櫃公司董事和董事長，新北地檢署今依證券交易法特別背信罪嫌，約談前董事長王祥文、前總經理張育綺及陳帝生（中），檢察官複訊後，諭知3人限制住居。圖／聯合報系資料照片
國票金旗下國票證負責承銷業務的前副總陳帝生，涉嫌離職後轉任公司高薪顧問，又兼職多家上市、櫃公司董事和董事長，新北地檢署今依證券交易法特別背信罪嫌，約談前董事長王祥文、前總經理張育綺及陳帝生（中），檢察官複訊後，諭知3人限制住居。圖／聯合報系資料照片

國票金旗下國票證負責承銷業務的前副總陳帝生，涉嫌離職後轉任公司高薪顧問，又兼職多家上市、櫃公司董事和董事長，疑似有決策獨立性不足、關係人交易揭露不完全與潛在利益衝突等弊端。新北地檢署今依證券交易法特別背信罪嫌，約談前董事長王祥文、前總經理張育綺及陳帝生，檢察官複訊後，諭知3人限制住居，無其他強制處分。

新北地檢署今指揮調查局新北市調處發動搜索、約談，據了解，陳帝生等人所涉犯行，包括陳男離職後以顧問身分受聘，為實質公司經理人及員工，卻未開設內部人帳戶。其次，陳男在公司內部簽核流程，與其實際分層權責不相符，名義上雖為顧問，實質卻已直接經手公司業務。

其中，陳帝生以顧問身分在國票證券主掌承銷業務期間，身兼多家上市、櫃公司董事長或董事職務，但在國票證上呈聘用陳男至國票金的簽呈中，卻完全未揭露相關情事。

經查，陳帝生轉任顧問後，不僅薪資、職權仍等同副總經理，另擔任桓鼎—KY、佐茂、統量電能、台端等公司的董事或董事長。

2022年6月，國票證恰巧與佐茂簽訂財務顧問委任書，為申請上市櫃做準備；另於2022、23年與桓鼎—KY的現金增資、無擔保轉換公司債及私募增資案中都是承銷商，因此遭檢調懷疑當中是否有弊端。

國票金 國票證券 調查局

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