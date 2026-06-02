臺銀、土銀衝刺非利息收入

兩大國營銀行臺銀及土銀在年報中強調今年重點要強化行銷動能，增裕非利息收入。臺銀提出六大經營策略，包括助力中小企業成長、提升財管行銷動能、活化資產價值等；土銀則提出分散存款集中度、拓展企業放款、擴增海外據點等七大發展目標。

今年臺銀在年報中提出六大經營策略，包括強化授信資產質量，助力中小企業成長；優化資金配置最佳化與管理效率化，增進資金運用績效；提供多元金融商品及服務，提升財管行銷動能；運用不動產，活化資產價值；覆蓋數位化營運，打造智慧金融體驗；掌握全球動向，強化外匯業務與海外營運。

土銀今年年報提出七大未來發展策略，包括加強吸收自然人與中小企業存款，分散存款集中度；配合政策辦理政策性貸款及綠色融資，拓展企業放款；審酌風險貼水及客戶貢獻度進行差別訂價，以訂定合理放款利率；建立顧客導向行銷策略，激勵行員主動推廣行銷，廣闢手續費收入來源；發展行動銀行，滿足客戶多元收付與投保等需求；深化海外市場，逐步擴增海外據點；發揮金融影響力，支持政府2050淨零排放政策。