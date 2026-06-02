兩壽險調升美元保單宣告利率

隨著美伊戰爭推升能源價格、通膨重新升溫，美國聯準會（Fed）態度倍受矚目。而為了提供較佳的商品條件，第一金人壽、宏泰人壽紛紛加馬力，調升美元利變商品最高宣告利率至4.35%，擠進市場第二梯隊，而美元宣告利率的「天花板」仍由台灣人壽最高4.42%拿下。

2026-06-02 02:12