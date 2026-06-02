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兩壽險調升美元保單宣告利率
隨著美伊戰爭推升能源價格、通膨重新升溫，美國聯準會（Fed）態度倍受矚目。而為了提供較佳的商品條件，第一金人壽、宏泰人壽紛紛加馬力，調升美元利變商品最高宣告利率至4.35%，擠進市場第二梯隊，而美元宣告利率的「天花板」仍由台灣人壽最高4.42%拿下。
第一金人壽6月一口氣調升19張商品，其中13張美元商品調升10個基本點，最高宣告利率達4.35%；6張台幣商品調升10個基本點，最高宣告利率為2.85%。
第一金人壽表示，調整原因為考量該區隔資產債息收益率持續維持穩健水準，且累積足夠收益，故適度調升宣告利率，將獲利與保戶分享，並就同一區隔資產帳戶內所有商品調整幅度採一致標準，以符合公平待客原則。
宏泰人壽則調升3張美元商品5至10個基本點，最高宣告利率同樣達4.35%；調升7張台幣商品2至12個基本點，最高宣告利率為2.75%。
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