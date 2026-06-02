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五銀行瞄準三大虛實整合紅利

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

觀察此次參與虛擬資產保管業務試辦的五家銀行，從凱基銀、聯邦銀（2838）、國泰世華銀、中信銀到台新銀，各自瞄準不同戰略算盤入場，盼能拓展高資產客戶或法人客戶業務、為未來穩定幣跨境貿易商機布局，甚至將此次試辦視為傳統金融延伸至Web3時代的關鍵跳板，及早掌握虛實整合紅利。

盤點銀行進場試辦的原因，國泰世華銀行指出，為因應市場對於虛擬資產保管安全性的需求，國泰世華銀此次試辦主要聚焦高資產客戶需求，長期盼能以保管為基礎，降低客戶接觸虛擬資產的門檻，未來保留拓展至企業客戶與更多應用場景的彈性，如支付、投資等一站式數位資產服務方向發展。

台新銀行認為，虛擬資產市場將持續朝合規監理、金融機構參與、虛實金融整合等三大方向發展，未來計畫進一步將服務擴大至高資產客戶與法人機構，為國內市場立下安全標竿。

凱基銀行則捕捉到「穩定幣跨境支付」的實質商機。凱基銀行指出，國內有近5%企業開始使用穩定幣進行跨境支付，國外台資企業更高達10%。台灣身為貿易出口大國，穩定幣已是進行中的全新貿易模式，未來將在風險可控下深化相關業務。

聯邦銀行認為，虛擬資產已從投機轉向長期價值認同，更是下一代金融的基礎建設。聯邦銀透過試辦深刻體會到傳統金融與VASP業者深化結盟的必要性，同時累積多項關鍵基礎能力，將為未來的穩定幣、代幣化與跨境清算等業務奠定堅實基礎。

凱基銀 中信銀 凱基

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