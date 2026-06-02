虛擬資產保管 五銀行試辦 實務指引最快第4季出爐

在《虛擬資產服務法》尚未正式上路前，國內銀行虛擬資產保管仍持續加速推進。金管會銀行局透露，目前已要求銀行公會研議「虛擬資產保管實務指引」，預計最快今年9月底、10月初出爐，未來將作為銀行辦理虛擬資產保管業務的原則與重要風控依據。

而目前已核准試辦的五家銀行，也正持續測試試辦範圍，為台灣金融業發展虛擬資產市場奠定基礎。

金管會表示，立法院目前正審議《虛擬資產服務法》草案，未來專法通過後，相關配套子法也須於六個月內完成，若已申請虛擬資產保管業務試辦之銀行擬持續試辦，仍須再向金管會申請。

由於虛擬資產保管不同於傳統保管業務，涉及私鑰管理、錢包安全、資安與操作風險，因此在專法正式建立前，金管會已於今年3月31日發函請銀行公會參考國際監理作法與國內銀行的試辦經驗，研議訂定虛擬資產保管實務指引。

官員表示，目前指引仍在研議階段，預計最快9月底、10月初完成初步版本，後續銀行公會仍須送交金管會審查。

相較於現行個案試辦模式，未來實務指引以大方向為原則，並強化銀行的風險控管，協助銀行建立保管架構。

截至目前，金管會已核准五家本國銀行辦理虛擬資產保管業務試辦，包括聯邦銀行（2838）、中國信託銀行、凱基銀行、國泰世華銀行與台新銀行。

聯邦銀自去年9月展開小規模試辦，初期以虛擬資產服務商（VASP）為主要客群，今年3月試辦期滿後，已獲准延長試辦一年至2027年3月。

中信銀則以保管特定企業客戶的虛擬資產為主，尚未開放自然人客戶，預計於2026年上半年完成試辦並向金管會報告試辦結果。

凱基銀是目前布局相對積極的業者之一，試辦額度上限為等值2,000萬美元，並已與跨鏈（Atrix）、幣託（BitoPro）、禾亞（HOYA BIT）、鏈科（XREX）與拓荒（ZONE Wallet）等五家VASP加密貨幣交易所合作，由平台將部分虛擬資產轉存至凱基銀行保管。

國泰世華銀表示，虛擬資產保管涉及錢包管理、私鑰安全、防駭機制、交易監控與法遵設計，因此自取得核准後便持續進行系統建置、流程規劃、縝密測試與內控制度，並已於5月中正式啟動為期六個月的小範圍、邀請制試辦，持續滾動調整並優化服務。

台新銀則指出，目前仍在進行虛擬資產託管系統與內部規範建置，後續正式開辦後，試辦期間預計為六個月。