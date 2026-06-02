金管會副主委莊琇媛：鼓勵金融機構投入長照事業

金管會副主委莊琇媛昨（1）日引用儒家經典《禮運大同篇》指出，政府以政策和配套支持達到「老有所終」，金管會也鼓勵金融機構提供對年長者友善的金融環境、將資金投入長期照護或養老事業，贊同將失智險提前給付或結合信託。

莊琇媛昨日出席2026台灣人壽退休生態調查發布暨贏領金融論壇，在致詞時，肯定台灣人壽長期關心國人退休議題，政府推出TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）、兒少帳戶，就是希望解決長壽風險，讓老有所終、幼有所長，期盼保險業發揮風險預防角色，提供國人最完善的金融支持。

莊琇媛指出，金管會希望引導金融機構資金投入長照或養老事業，因此在資本計提上，相關風險係數也已調降至1.28%；社會福利相關事業的範圍也已擴大納入長照與養老等領域；以及金管會上周也公布了金融普惠相關指標，今年度納入與高齡社會相關的內容，包括以房養老、長照險，以及TISA等指標，照顧不同年齡階段客戶的需求。

莊琇媛說，期許保險業者要思考在高齡化社會中，過去偏向事後給付的保險模式，可能需要重新定位、往前延伸，她引用學者所提到高齡化社會必然面臨的失智課題，保險業者或許可思考將失智險相關給付提前介入，甚至可透過預防機制延緩失智進程，以及給付範圍能從過去的現金給付擴展到服務型或風險預防型設計，例如與信託結合，進一步降低詐騙風險。

保險局副局長蔡火炎也強調，因應長壽時代，保險業可多提供保障型、年金型、長照型三大保險商品，以及多元照護服務，完善國人退休生活支持。

蔡火炎說，高齡化雖然是挑戰，也是保險業轉型的重要契機，金管會從全齡金融的角度出發提出因應措施，後續將推動法規調適，提升保險商品定價彈性，針對創新、未曾發行過的商品，讓保險業者可放寬費率限制，從過去需依照三至五年經驗資料限制，改為由業者釐訂費率，且不限於高齡化商品，也包含健康險在內，同時鼓勵業者透過試辦創新商品。