台壽打造樂齡財務防護網

中信金控（2891）子公司台灣人壽昨（1）日發布2026「退休生態觀察指標」調查，今年退休四大指數中，「充裕」、「信心」、「素養」指數皆不及格，「滿意」指數睽違四年再度回升至70分。台灣人壽董事長許舒博強調，長壽生活不僅是生活要快樂，更重要是有安全的保險與金融理財商品，才能打造健康永續、財務永續的防護網。

2026「贏領金融論壇」昨日登場，為台灣人壽與政治大學商學院連續七年合辦，重量級卡司雲集，金管會副主委莊琇媛、保險局副局長蔡火炎、前美國白宮暨國際貨幣基金組織（IMF）顧問、現任美國聯準銀行顧問勞倫斯．克里寇夫（Laurence Kotlikoff），保險事業發展中心董事長黃泓智、政治大學校長李蔡彥、調查計畫主持人政大商學院金融系教授楊曉文、台灣人壽策略長葉栢宏、中國信託銀行副總經理尹志龍，以及全方位藝人唐從聖等專家，跨界暢談《銀經濟、韌未來》。

「安全至上是退休規劃的黃金法則」，勞倫斯．克里寇夫以《贏向長壽未來：給台灣民眾的退休財務解方》為題視訊開講，他從經濟學角度分析，人們無法按自己的期望準時過世，因此要以「可能存活的最高壽命」來進行財務規劃，他提出四個「盡量」：「盡量」維持穩定的生活水準、「盡量」以安全方式提高生活水準、「盡量」購買壽險和審慎投資、以及投資「盡量」多元布局，才能充分因應收入中斷、高齡醫療支出和長壽風險。克里寇夫肯定台灣政府透過TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）為民眾創造更多投資理財機會，建議未來可納入境外共同基金，而投資人在高風險時代，則應避免過度投資單一國家。

提「錢」退休要有策略，楊曉文提出要完善退休三「力」：「行動力」、「資產力」、「生活力」，提前開始才能擴大複利優勢，強化退休現金流，最重要的是完備醫療與長照規劃。尹志龍認為，民眾自行研究理財知識，代表退休與財富管理已從被動轉為主動參與，但退休準備不能靠自己單打獨鬥，必須做資產和保單健檢，同時結合專業服務，讓資產管理可持續且傳承，才能壯大退休財富雪球。黃泓智提到，投資要提早、有紀律且忘掉有投資這件事，才能獲得好的報酬，超高齡時代保險會深度參與民眾生活、一路陪伴人生各階段。

保單連結養生村抵減月租費或保證金，成為保險新服務趨勢。葉栢宏表示，台灣人壽現在不僅是民眾「風險守護者」，更是滿足全齡「醫、食、住、行、樂」需求的「終身夥伴」，台灣人壽子公司中信樂活將打造全台首創「校園式養生村」，結合居住、學習、社交跟生活支持功能的新形態退休場域，搭配多元保險商品、健康樂活規劃師的關鍵後援，讓保單不僅是財務保障，更延伸至健康、照護，提供退休生活的安心依靠。唐從聖分享過去父母失智、姊姊洗腎，全靠保單度過人生危機，強調保險是保障未來生活、享受時間複利，讓退休生活更free，他也打趣說要搶先報名入住養生村，兼顧生活機能、社交互動與健康照護，將成為高齡生活的重要主流型態。

台灣人壽關注退休準備議題，連續七年攜手政治大學追蹤國人退休現況，並舉辦論壇匯聚國內外產官學權威，提供國人樂退處方箋，全方位剖析退休規畫、建構樂齡財務防護網，落實普惠金融，為全民打造韌性永續的退休樂齡生活。