一家抵八家！公股銀撤出大陸 對陸業務只剩民營銀撐場

據金管會截至今年3月底統計，國銀對陸曝險額7,086.7億元、季增1%，占淨值比14%續寫史上新低。值得注意的是，八大行庫對陸曝險合計僅剩1,125億元，甚至不及單一大型民營銀行的1,726億元，顯示公股體系正加速撤出大陸市場。

即便首季國銀對陸曝險季增1%，但年減14%。銀行主管指出，今年首季美元兌新台幣升值約1.7%，推升以新台幣計價的曝險金額，若排除匯率因素，實際曝險規模仍呈下降趨勢。

從市場版圖觀察，目前對陸曝險排名前五大的銀行全數為民營銀行，顯示在公股行庫持續收縮下，兩岸金融業務已逐漸由民營銀行扮演主要角色。

金融圈分析，國銀續降低對陸曝險主要有三大原因。一是台商供應鏈加速移往東南亞、印度及北美市場，帶動資金與融資需求同步轉移。

其次是大陸經濟復甦不如預期，房地產與地方債風險仍高，使銀行授信與投資策略趨於保守。

第三則是近年國銀海外布局重心逐步轉向新南向、美國等市場，資源配置持續分散。

相較之下，目前較大規模的對陸曝險已集中民營銀行體系。據統計，對陸曝險排名前五大的銀行全數為民營銀行，顯示在公股行庫持續撤守下，兩岸金融往來主要由民營銀行支撐。

不過，即使曝險占淨值比重較高的單一家民營銀行，目前最高也約47%，與過去部分銀行動輒七、八成，風險集中度已明顯下降，整體體質較過往穩健。

國銀對陸曝險已呈長期下降趨勢。2024年底對陸曝險8,516億元，2025年底降到7,008億元，一年大減1,508億元；今年首季雖小幅回升至7,086.7億元，但整體仍維持歷史低檔，尚未改變長期下滑趨勢。

以目前趨勢觀察，國銀對陸曝險占淨值比重仍有機會持續下探，兩岸市場也將從過去國銀海外布局的重要核心，逐步轉變為多元海外版圖中的一環。