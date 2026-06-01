金控資產首破84兆 元大金成長稱王、公股只剩一家守前五

金控資產版圖續向民營金控集中。13家上市金控今年3月底總資產衝84.13兆元寫史上新高，季增1.88兆元，已連三季成長。其中，前四大全由民營金控包辦、市占過半，公股金控僅剩合庫金（5880）守住第五名。近年併購與業務擴張效應下，公民營金控規模差距正進一步拉大。

據統計，3月底國泰金（2882）以14.45兆元穩居資產王，富邦金（2881）13.12兆元排名第二，中信金（2891）9.63兆元居第三，台新新光金（2887）9.06兆元排名第四，前四大資產市占已達55%過半，合庫金以5.43兆元位居第五。

值得注意的是，公股金控在資產排名上的位置持續後移。排名第四的台新新光金較第五名的合庫金已大幅高出3.6兆元，顯示近年民營金控透過併購與業務擴張，已與公股金控拉開明顯差距。

若從首季資產成長率觀察，則以元大金（2885）最亮眼，3月底總資產攀升到4.64兆元，季增3,487億元或8.1%，居13家金控之冠。市場認為，主要受惠首季台股成交量大增，帶動業務規模全面擴增。

相較之下，公股金控資產成長相對溫和。合庫金首季季增0.9%，第一金（2892）季增2.1%，華南金（2880）季增2.8%，雖維持穩健成長，但在民營金控積極擴張下，資產排名面臨更大競爭壓力。

市場人士指出，金控總資產擴大通常來自業務成長、投資操作或併購整合，有助提升市占率並帶動規模經濟。

但資產規模快速擴張，也可能放大股債評價波動，對資本適足率與風險控管形成壓力。換言之，資產成長雖帶來營運機會，也更考驗金控的資本與風險管理能力。