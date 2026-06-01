金控首季淨值衝5.5兆元新高 配息實力大洗牌…銀行為何勝壽險？

金控股配息底氣正重新洗牌。13家上市金控首季財報出爐，總淨值衝5.54兆元新高，季增2,103億元或3.9%，但銀行、壽險表現兩樣情，銀行型金控藉穩定獲利與較低評價波動，首季淨值平均增幅逾4%優於壽險型金控，支撐後續配息力道。

2026年保險業接軌IFRS17後，去年底淨值同步追溯調整，11家保險型金控季增幅除反映獲利與評價損益外，也受到資產重分類影響。

從類型觀察，壽險金控表現明顯落後。四家壽險金控中，僅台新新光金（2887）受惠合併效益，3月底淨值攀升至5,987億元，季增845.8億元或17.5%，增幅居金控之冠。

值得注意的是，台新新光金首季淨值成長，部分也受到475億元外價金列入「其他資產」影響，但相關認列方式仍待金管會確認。若一旦未獲認可，後續恐影響淨值數字。

其餘壽險金控成長力道有限，富邦金（2881）與凱基金（2883）淨值分別季增6%與2.7%，達1.02兆元與3,709億元；國泰金（2882）則季減5.3%至8,108億元。四家壽險金控平均僅季增3.8%，低於銀行與證券同業。

相較之下，銀行與證券型金控動能穩健。七家銀行型金控首季淨值平均季增4.2%，兩家證券型金控平均季增3.5%，顯示在市場波動環境下，銀行資本累積能力仍相對穩定。

個別表現方面，中信金（2891）首季淨值攀升至5,643億元，季增9.2%居銀行金控之冠；玉山金（2884）與永豐金（2890）則分別季增4.4%與3.9%。證券金控則以元大金（2885）季增3.9%、淨值達3,589億元，表現最為突出。

金控主管分析，首季淨值成長主要來自獲利與股票評價兩大動能。受惠利差、財管與手續費收入成長，及台股成交量放大，13家金控首季自結獲利達1,882億元，較前季增加約兩成。

此外，台股首季大漲9.5%，帶動股票投資評價回升，也支撐銀行及部分金控的金融資產評價收益，部分抵銷債券評價損失。

不過，壽險金控則面臨較大壓力。受2026年接軌IFRS17影響數（負債面）、資產重分類，加上首季美債殖利率走升、債券價格下跌，均壓抑淨值成長動能，配息支撐力道也面臨挑戰。

據統計，四家壽險金控首季反映在其他權益的金融資產評價損失，較上季擴大1,475億元，成為壓縮淨值與資本累積的主要因素。

淨值多寡將影響配息能力、股東增資壓力。銀行型金控因獲利穩定與評價波動較小，配息動能仍具支撐；壽險金控則因評價損益波動加劇，未來股利穩定性與配息力道，仍有待觀察。