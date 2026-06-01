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研擬ESG評級準則 集保結算所強化台灣永續投資市場

中央社／ 台北1日電

為因應全球永續金融監理發展趨勢，並健全台灣永續投資市場的信任基礎、提升資訊透明度，集保結算所依循金管會政策藍圖，研擬「ESG評級與數據產品提供者行為準則」草案。該草案自6月1至30日止辦理公開諮詢。

集保說明，公開諮詢目的在引導市場中介機構落實國際標準，期盼藉此廣納市場多元意見並凝聚各界共識，積極推動台灣永續金融生態圈與國際資本市場無縫接軌。

集保解釋，為擴大納入數據產品提供者，採原則基礎架構涵蓋6大核心，隨著全球ESG（環境保護、社會責任、公司治理）投資規模持續擴大，投資人對於ESG評級與數據的依賴日益加深。

為確保相關數據產品「提供者」納入規範架構。新版準則採「原則基礎（Principles-based）」架構，涵蓋良好治理、確保品質、利益衝突管理、透明度、保密與溝通6大核心原則，並建立「自我評核文件」機制，由市場力量共同檢視其合規性。自願簽署與透明揭露 構築國際投資人對台信任基石。

集保結算所總經理陳德鄉表示，此次擬定行為準則不僅是台灣永續資訊基礎建設的重大升級，更是台灣資本市場邁向國際永續供應鏈的核心里程碑。透過鼓勵評級與數據提供者自願簽署並公開自我評核，能從源頭提升資訊產製的治理與透明度，進而降低受評上市櫃公司與評級機構間的溝通成本。未來簽署機構之具體落實措施，將於集保結算所「投資人關係整合平台（ESG IR平台）」公開揭露。

因此，集保盼透過上述將大幅提升外資機構及國內專業投資人對台灣ESG資訊的信賴，進一步活絡台灣永續金融生態圈。透過多元意見共擬市場新制，攜手打造共榮永續生態圈。

資本市場 金管會

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