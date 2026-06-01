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獨／國票金改選甫落幕 地檢署今搜索國票證券與此有關

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國票金改選上周五才落幕 新北地檢署上午就搜索國票證券原因與此有關。圖／本報資料照片
國票金改選上周五才落幕 新北地檢署上午就搜索國票證券原因與此有關。圖／本報資料照片

一波未平一波又起。國票金上周五才完成董事全面改選，結果風波再起，國票證券上午遭新北地檢署搜索，據了解，搜索的原因，正是為了2025年證期局、證交所雙雙進行裁罰的國票證券前顧問陳帝生所涉及的爭議，國票金控公司方面的說法，僅表示有接獲證券子公司通報遭檢調搜索，但並未說明原因，然而據了解，檢調出動大隊人馬進行搜索的事件，就是與陳帝生有關，國票證券也已向金管會進行重大事件通報。

國票金旗下國票證券的前顧問陳帝生以顧問之名，卻行直接參與公司經營之實，證交所與金管會已分別在去年1月、4月完成調查，並且雙雙發函國票證券，予以10萬、30萬元的裁罰，當時國票證券副董事長陳冠如在董事會主張要究責相關人員，但之後卻被指「霸凌」，甚至金控董事會明明已作成決議要交由審計委員會來調查，但當時的國票證券董事長王祥文卻堅持要由國票證券組成調查小組來調查，一連串下來包括內部調查形同球員兼裁判，吹哨者卻反被公司派指為霸凌者等公司治理亂象，不但成為財政部率公股陣營直接拿下國票金控經營權的其中一個重要原因，現在檢調更為此出動調查，也顯示這些有違公司治理的現象並不單純。

根據證交所與金管會的聯手調查結果，4月18日金管會發函，由主管機關所認定的「缺失」，包括：1. 陳帝生曾是國票證券的前副總經理，但藉由離職來轉聘為「顧問」，規避證券管理法令，而且所領取的顧問費金額之高，已等同於副總的薪水，而且還依照工作績效參與資本市場部業務獎金及績效獎金的分配，而且，實際參與公司承銷業務的執行；2. 陳帝生不但居於實質經理人及員工之位，還兼任台端興業公司的董事長、桓鼎KY董事，和統量電能的董事長，但卻並未依公司的「人員兼任兼職管理要點」規定，填具「兼任兼職申請書」，並依分層負責簽經董事長核准之後對外兼職；3. 國票證券擔任桓鼎KY的現金增資案的承銷商，陳帝生作為其董事而收取國票證券的顧問費，有未盡忠實履行職務、涉及決策獨立性不足、關係人交易揭露不完全及潛在利益衝突等情事。尤其陳帝生同時出任台端興業公司的董事長、桓鼎KY董事，和統量電能的董事長這三家公司的董事長，亦為相當核心的爭議所在。金管會在裁罰書中甚至已明確指出，包括時任總經理，今年農曆年前後去職的國票證券董事長王祥文，及和王祥文一起去職的前總經理張育綺，都應負督導不周之責。

事實上，據國票金內部透露，除了陳帝生身兼上述三職之外，竟然連國票證券的二位經理人，都被陳帝生一起引進台端公司當獨董，而且，統量電能和台端之間，還有私募應募的入股關係，亦即，除了人之外，還有錢的糾葛在該承銷案中有待釐清，包括國票證券直接參與台端興業公司經營權，以及公司的實質經理人竟然參加承銷公司私募應募的作法，如今檢調大動作來查國票證券，一口氣來了30多人到國票證券搜索，外界也矚目是否與此有關。

國票金 國票證券 證交所

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