6月宣告利率動了！「這兩家」壽險一口氣調升16張美元利變險

隨著美伊戰爭推升能源價格、通膨重新升溫，美國聯準會（Fed）態度倍受矚目。而為了提供較佳的商品條件，第一金人壽、宏泰人壽紛紛加馬力，調升美元利變商品最高宣告利率至4.35%，擠進市場第二梯隊，而美元宣告利率的「天花板」仍由台灣人壽最高4.42%拿下。

第一金人壽6月一口氣調升19張商品，其中13張美元商品調升10個基本點，最高宣告利率達4.35%，主要商品為第一金人壽豪傳家美元利率變動型終身壽險、第一金人壽第一喜樂美元利率變動型終身壽險、第一金人壽美緻光亮美元利率變動型終身壽險等；6張台幣商品調升10個基本點，最高宣告利率為2.85%。

第一金人壽表示，調整原因為考量該區隔資產債息收益率持續維持穩健水準，且累積足夠收益，故適度調升宣告利率，將獲利與保戶分享，並就同一區隔資產帳戶內所有商品調整幅度採一致標準，以符合公平待客原則。

宏泰人壽則調升3張美元商品5至10個基本點，最高宣告利率同樣達4.35%；調升7張台幣商品2至12個基本點，最高宣告利率為2.75%。

其他壽險公司美元最高宣告利率皆維持不變。截至目前，台灣人壽宣告利率最高為4.42%，新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、合庫人壽、元大人壽與友邦人壽等七家壽險宣告利率最高皆為4.35%。另外，包含國泰人壽、南山人壽、臺銀人壽、三商美邦人壽與安聯人壽等，最高維持4.3%；富邦人壽、安達人壽則維持4.25%。

台幣商品部分，國泰人壽6月因應十年公債利率調整，調升三檔十年公債利率為上限之台幣停售商品8bps至1.5%，最高宣告利率則維持2.55%不變；凱基人壽則推出新商品「凱基人壽財旺來利率變動型終身壽險」，其宣告利率為2.78%。其他壽險公司6月台幣商品宣告利率則無調整，目前最高仍為安聯人壽台幣利變保單最高2.9%。