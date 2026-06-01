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國營銀行保留資本 臺銀、土銀今年減少繳庫15億元
立院財委會今日審查財政部歲入預算，其中今年度股息紅利繳庫編列72.4億元較上年度減少10.4億元，立委認為臺銀及土銀第1季獲利雖大幅成長，但臺銀人壽及土銀有資本適足率需求，故合計減列繳庫15億元通過。
此外，財政部的泛公股投資股息紅利編列74.5億元，較上年減少逾12億元，立委郭國文提案指財政部投資上市櫃4金控及2家銀行獲利均創歷史新高，應增加股息5億元，最終達共識通過。
立委賴士葆及郭國文對財政部2026年度股息紅利繳庫分別有增列4億及減列19億元提案，提案指出臺灣金控子公司臺銀人壽近期擬增資150億元仍待立院審查通過，土銀近年資本適足率雖有提升但仍低於同業平均，為支持國有銀行業務推展並考量增資程序繁複，其盈餘優先留作充實資本，經財委會立委達成共識後，兩案均通過，合計減列臺銀及土銀股息繳庫15億元通過。
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