AI題材續發燒 台股創高、新台幣連2升收31.379元

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台炒熱AI題材，台股氣勢如虹，今天繼續登高；不過地緣政治風險持續籠罩，加上美元買盤強勁，新台幣兌美元今天僅小升0.5分，收31.379元，續寫逾3個月高點，台北及元太外匯市場總成交金額31.25億美元。

台北國際電腦展（COMPUTEX）即將開展，加上台積電將於6月4日舉行股東會，點火AI題材。台股今天繼續衝鋒，盤中漲近1200點，達45931點，創歷史新高，尾盤漲勢收斂，收在45337.91點，續創收盤指數新高。

近期新台幣匯率走勢緊貼台股，在資金行情挹注下，今天以31.36元開盤，儘管早盤略有震盪，但隨著台股強漲、熱錢湧入，匯價突破31.3元價位，最高升抵31.29元，不過進口商、政府基金等美元買盤強勢進場，逐步壓回升幅，終場收在31.379元，僅微升0.5分。

外匯交易員說明，美伊談判陷入僵局，推升避險情緒，加上美國存在通膨疑慮，近日聯準會官員發言偏向鷹派，均為美元指數帶來支撐，令亞幣承壓。

外匯交易員表示，除了國際環境因素，新台幣匯率已經升抵波段高點，31.300元價位附近美元買盤相當強勁，導致近期匯價陷入區間盤整；不過台北國際電腦展即將登場，是否持續炒熱題材，為台股帶來上攻力道，進而推升新台幣走勢，可持續觀察。

此外，美國本週將公布非農就業人數，外匯交易員指出，美國就業市場強弱攸關市場對聯準會貨幣政策路徑的看法，如果數據結果出乎意料，也可能為金融市場帶來波動，必須審慎關注。