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兆豐銀行包場《埃及之王：法老》展 金融專業結合藝文賞析

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐銀行包場《埃及之王：法老》展 金融專業結合藝文賞析，兆豐銀行總經理黃永貞（左四）與奇美實業暨奇美博物館館長董事長許家彰（右四）共同合影。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行包場《埃及之王：法老》展 金融專業結合藝文賞析，兆豐銀行總經理黃永貞（左四）與奇美實業暨奇美博物館館長董事長許家彰（右四）共同合影。圖／兆豐銀行提供

奇美博物館年度特展《埃及之王：法老》自開展以來廣受關注，完整呈現古埃及王權、宗教與藝術工藝，珍貴展件吸引大批民眾朝聖，入場預約一票難求，為了讓VIP客戶有機會於靜謐私密空間中感受古埃及文明的藝術魅力，兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會，安排專屬包場觀展活動，並由專人導覽，帶領觀者深入理解古文明的歷史脈絡與文化底蘊，同時安排財富管理專題分享，金融專業結合藝文賞析，讓客戶不虛此行。

針對當前全球經濟情勢多變，盲目追求高利差常會忽略匯損可能導致總報酬大幅縮水。兆豐銀行也特別在展前的專題分享中提醒中小企業主，面對地緣政治、通膨變化與主要央行政策走向等因素交互影響，外匯及海外資產配置應以風險控管為前提，兼顧利差收益、匯率波動與資產平衡，透過穩健、多元的配置思維，以建立更全面的市場判斷視野。此外，受伊朗戰爭助長通膨影響，聯準會降息時程延後，美元仍具備流動性與利差優勢，為中長期資產配置的重要選項之一。

兆豐銀行深耕台南地區多年，持續優化在地服務，設有府城、台南、東台南、永康及台南科學園區等分行，據點完整涵蓋主要商業與科技發展區域，展現深厚在地經營基礎。透過結合區域發展與客戶需求，打造更具深度的客戶服務模式，陪伴客戶在累積資產的同時拓展品味與視野，建立長期穩健的夥伴關係。展望未來，兆豐銀行將持續強化高資產客戶服務布局，結合穩健的金融專業與多元生活面向，拓展財富管理的更多可能，成為高端客戶心中最可靠的長期夥伴。

奇美博物館 埃及 兆豐銀行

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