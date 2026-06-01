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本國上櫃公司2025年度財務報告之員工薪酬統計資訊 這家最高薪

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心表示，6月1日於公開資訊觀測站「彙總報表」項下「公司治理/員工福利及薪酬統計/財報附註揭露之員工福利（薪資）」，彙總揭示本國上櫃公司申報之2025年度財務報告中員工薪酬之相關資訊，查詢路徑（https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t100sb14）。投資大眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能進行查詢。上櫃公司平均員工薪資費用前十名的產業以半導體業、其他各占二家最多，股王信驊（5274）同時也是平均員工薪資費用最高者，有593.4萬元。

櫃買中心並表示，員工是企業之資產，企業提供良好的薪酬制度及員工福利，除可增進員工之向心力，亦是企業社會責任的具體實踐，有助於確保企業永續發展。公開資訊觀測站另將於6月底彙總揭露本國上櫃公司2025年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括非經理人之全時員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。

根據公開資訊觀測站，上櫃公司平均員工薪資費用前十名為信驊、斐成、鈊象、全心投控、原相、凡甲、新潤、久禾光、能率亞洲，以及鑫聯大投控。其中股王信驊平均員工薪資費用593.4萬元最高，其次是斐成有463.1萬元、鈊象有435.2萬元，四到十名平均員工薪資均在300萬元以上。

高薪 櫃買中心 信驊

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