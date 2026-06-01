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深化海外布局 王道銀行上海代表人辦事處正式開幕

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
王道銀行。圖／聯合報系資料照
王道銀行。圖／聯合報系資料照

王道銀行（2897）為深化海外布局，將原天津代表人辦事處搬遷至上海，改設為上海代表人辦事處，並於1日正式舉辦上海代表人辦事處開幕典禮，王道銀行總經理李芳遠率領團隊成員出席，見證王道銀行海外布局的新里程碑。

王道銀行自前身台灣工業銀行時期，即積極拓展海外版圖並深耕全球市場，包括2007年收購美國華信商業銀行，2009年於香港成立首家海外分行，2012年設立天津代表人辦事處，為首家進駐天津的台資銀行；2025年更透過創投子公司於新加坡成立O-Bank Capital Asia，並於澳洲設立雪梨代表人辦事處，為東南亞及紐澳市場的布局奠定根基。如今為進一步發掘上海其金融貿易樞紐的商機與網絡，更將天津代表人辦事處搬遷至上海，希望開始耕耘長三角金融市場。

王道銀行總經理李芳遠表示：「上海是國際化的金融重鎮，更是台商和外資企業叢聚的商業樞紐地帶。王道銀行上海代表人辦事處成立以後，除致力深耕長三角金融市場，積極掌握跨境金融的動態與發展趨勢外，亦將肩負起連接王道銀行海外據點的關鍵戰略角色，透過資源與服務的串聯，成為企業成長助力。」

王道銀行 上海 銀行

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