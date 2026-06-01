台灣人壽調查：提「錢」退休好難 國人42歲才能存錢

中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）與國立政治大學商學院（簡稱「政大商學院」）聯袂發布2026「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果，2026年退休四大指數，「滿意」指數站回7字頭，「信心」、「充裕」仍不及格，首度新增「素養」指數僅拿55.95分。未退族「自備退休金」比例首破七成，創七年新高，但直到42.73歲才有能力備退存錢，在超高齡少子化時代，入住養生村並透過保單抵減月租費，成為國人新選擇。

「退休生態觀察指標」連續追蹤七年，今年四大指數二升一持平，「滿意」指數進步5分至70分，為四年來新高；「信心」指數57分仍不及格，卻是睽違三年首度止跌回升；「充裕」指數同去年59分，仍為歷年低點；首度公布的國人退休「素養」指數僅55.95分，在四項指數中敬陪末座，當中又以30歲以下Z世代對退休金給付制度最沒概念（83.3%），不理解勞保年金、勞退新制退休金差異，亦不了解退休後可領到多少錢，突顯退休金融教育迫切性。

交叉分析顯示，未退族認為38.58歲就要開始備退存退休金，期望每月退休金有新台幣（下同）41,956元，較去年（39,901元）增加2千元，但實際上有能力開始存退休金的年齡落在42.73歲，理想與實際差距為4.15歲、少了10,000元，每月預估可支用的退休金僅剩31,956元，較去年（32,778元）減少逾8百元。顯示通膨高物價時代，民眾期盼增加可支用的退休金，現實面卻是心有餘力不足。

超過七成（76.4%）未退族期望65歲前能提早退休，但備退跟不上享退的腳步，平均月存僅12,963元，逾六成（61.0%）未退族每月存不到1萬元，其中更有一成以上（12.5%）根本沒餘錢存退休金；有七成（70.8%）未退族在理財上沒有達標、甚至連目標都沒有。進一步剖析，養家（54.5%）、薪水太低（37.9%）與房貸房租壓力（35.4%）成為未退族理財的三大障礙；其中20至39歲年輕人「低薪」為理財卡關的主因，55歲以上的三明治族為家庭重要經濟支柱，「養家」費用吞噬退休準備。

在未退族的退休金來源方面，今年第三層「自行理財」比例首度突破七成（72.8%），亦創七年新高，第一層「社會保險（53.6%）」依賴程度為歷年最低；全民投資理財蔚為風潮，44.5%民眾表示理財知識首靠自學研究，看財經報導（33.5%）或財經專家名人節目（24.5%）居二、三名。值得注意的是，已退族（41.9%）理財知識來源，較未退族（32.6%）更仰賴財經報導來打造財富藍圖。而最受國人青睞的理財工具，前四大為股票（58.8%）、台幣存款（57.6%）、ETF（50.5%）與保險（32.8%），當中女性配置台幣存款（63.1%）與購買保險保障（37.4%）比例皆高於男性，Z世代投資ETF（71.1%）比例則居各年齡層之首。

政府推動TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）將滿一周年，調查顯示約有一成（9.3%）國人參與，當中逾六成（64.4%）月投5千元以下；未參與的國人48.5%「不知道TISA」，其中六成（59.1%）是40歲以下年輕族群，22.9%「不清楚申辦流程或管道」；尚未參與的國人多期待TISA 2.0提供「稅賦優惠（32.2%）」、「投資標的納入股票或ETF（31.2%）」，有助提升參與意願。

盤點國人對未來財務的三大擔憂，分別是「通膨增加退休生活成本（72.6%）」、「健康惡化提高醫療與照護費用（65.8%）」及「突發事故衝擊家庭財務（51.3%）」，老後生活開銷與看病照護，成為退休準備最大變數。調查顯示，有六成（62.3%）國人擔心長照準備不充裕，有七成（69.5%）國人認為40歲前就應該規劃長照險，但每年願意花2萬以上購買長照保單不到兩成（16.9%）。衛福部2024年「國民醫療保健支出」統計，每位國人平均一年醫療開銷達80,719元，創歷史新高，但近七成（68.5%）未退族預期退休後每年醫療費5萬就夠；有八成（80.6%）已退族亦表示每年醫療支出不到5萬，嚴重低估醫療通膨威力。

根據內政部統計，2025年台灣65歲以上獨居者創新高突破118萬人，調查結果亦反映「孤老」現象，國人退休後若老病不健康，入住長照機構（51.2%）、聘請看護照顧（35.4%）意願為五年來最高，期望由子女照顧（9%）者則降至五年新低。在超高齡、少子化時代，國人退休願景從「養老」提升到「享老」，包辦生活起居、串聯醫療照護的高品質「養生村」亦成為國人退休安居新選擇，七成（69.8%）想入住的國人，有四成（41.6%）願意購買養生村相關保單，享有保險保障還可抵減入住保證金；最偏好確保終身現金流的年金型保單（44.6%），同時能折抵養生村月租費。

台灣人壽2020年起攜手政大商學院建置全台第一個「台灣高齡社會退休生態指標」，助攻全民退休準備意識與金融保險知識，今年由國立政治大學商學院金融學系楊曉文教授、資料採礦研究中心鄭宇庭教授進行調查分析，採全網路調查20歲以上台灣民眾，有效問卷1,300份，在95 %信賴水準下，抽樣誤差±2.72%。