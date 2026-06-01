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土銀攜手濕盟扎根環境教育 傳遞永續共榮理念

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

濕地為地球重要生態系之一，不僅提供多種生物棲息空間，更肩負調節水資源、生態平衡及氣候調節等功能。然而，近年因氣候變遷、棲地開發及環境污染等因素，濕地消失速度日益加劇，濕地保護工作刻不容緩。社團法人台灣濕地保護聯盟(濕盟)長期投入濕地保育及環境教育推廣，透過生態導覽、棲地服務及公民科學行動，持續推動全民參與濕地保護。

為深化學子對環境永續的認識與金融素養，土地銀行於5月29日再度攜手濕盟，合作舉辦「濕地與食堂－115年中小學環境暨金融教育推廣計畫」，邀請臺南市佳里國中師生共同參與，以臺南市後港國中校區及青鯤鯓鹽田濕地為場域，透過濕地生態教育及理財知識課程，培養學生建立永續觀念，並提升基礎理財素養，共同致力達成永續發展的目標。

活動上午由濕盟講師帶領「濕地食堂－濕地總舖師」課程，介紹濕地環境與食物來源間的關聯，讓學生認識濕地友善飲食文化；下午則安排「理財小學堂」及「捕撈小學堂」等課程，由土地銀行同仁向學生傳授理財知識，並由濕盟講師介紹常見漁具的使用方式，協助學生建立正確理財觀念，同時深化對濕地生態系統及生物多樣性的認識與保護。

為響應節能減碳與綠色生活，土地銀行於各營業據點持續設置免費奉茶站，減少民眾一次性瓶裝水使用；同時選用國產食材及推動惜食點餐等具體措施，推動綠色員工餐廳並取得環境部環保餐廳認證。

濕地 土地銀行

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