集保結算所研擬「ESG 評級與 數據產品提供者行為準則」辦理公開諮詢

為因應全球永續金融監理發展趨勢，並健全我國永續投資市場信任基礎、提升資訊透明度，臺灣集中保管結算所依循金管會政策藍圖，研擬「ESG評級與數據產品提供者行為準則」草案。該草案自2026年6月1日至6月30日止辦理公開諮詢，旨在引導市場中介機構落實國際標準，期盼藉此廣納市場多元意見並凝聚各界共識，積極推動我國永續金融生態圈與國際資本市場無縫接軌。

擴大納入數據產品提供者採原則基礎架構涵蓋六大核心隨著全球ESG投資規模持續擴大，投資人對於ESG評級與數據的依賴日益加深。為確保相關數據品質與客觀性，國際證監會組織（IOSCO）及國際資本市場協會（ICMA）近年相繼發布相關監理框架。集保結算所配合主管機關政策，並與國際接軌，將2024年發布「ESG評等機構行為準則」擴大適用範圍，並深度參考 ICMA 於國際推動的自願性行為準則經驗，首度將「ESG數據產品提供者」納入規範架構。新版準則採「原則基礎（Principles-based）」架構，涵蓋良好治理、確保品質、利益衝突管理、透明度、保密與溝通六大核心原則，並建立「自我評核文件」機制，由市場力量共同檢視其合規性。

集保結算所總經理陳德鄉表示，這次擬定行為準則不僅是我國永續資訊基礎建設的重大升級，更是台灣資本市場邁向國際永續供應鏈的核心里程碑。透過鼓勵評級與數據提供者自願簽署並公開自我評核，能從源頭提升資訊產製的治理與透明度，進而降低受評上市櫃公司與評級機構間的溝通成本。未來簽署機構之具體落實措施，將於集保結算所「投資人關係整合平台(ESG IR平台)」公開揭露，此舉將大幅提升外資機構及國內專業投資人對臺灣ESG資訊的信賴，進一步活絡我國永續金融生態圈。

這次公開諮詢相關文件已同步公告於集保結算所ESG IR平台(網址：https://irplatform.tdcc.com.tw/ir/zh/)供公眾瀏覽與提供意見。俟6月底公開諮詢期滿後，集保結算所將彙整各界建言並修正定稿函報主管機關，期盼透過市場參與者的攜手合作，持續深化臺灣永續金融生態圈，提升整體資本市場的國際競爭力。