國泰世華邀摩根士丹利投資管理布萊德・高德瑞 剖析新興市場債投資契機

為提供客戶具前瞻性的國際投資觀點，國泰世華銀行延續集團深耕資產管理及強化國際合作的策略，近期邀請摩根士丹利投資管理新興市場債券投資團隊共同主管布萊德・高德瑞(Brad Godfrey)，分享其對全球市場及新興市場債券的最新觀察。高德瑞指出，在全球經濟與政策環境持續變化之際，新興市場債正逐步回到投資人視野，並具備收益、分散配置及報酬潛力等多重優勢。歡迎有興趣的民眾透過國泰世華銀行官方YouTube頻道的「投資智庫 Investment Intelligence」播放清單觀看。

從市場環境來看，新興市場債在2020年至2022年間歷經嚴峻考驗，並完成一輪信用周期調整，整體體質已顯著改善，部分新興國家近年加速推動財政與經濟結構改革，使基本面相較過去更為穩健。另一方面，過去幾年資金集中流入美國市場，使美元估值偏高，惟近年美國政策不確定性升溫，投資人開始尋求分散配置至美國以外市場。隨著美元升值動能趨於放緩，亦為新興市場資產帶來正面支撐。過去一年出現明顯資金回流，顯示新興市場債券投資價值逐步受到重視。

在投資策略上，高德瑞強調，新興市場債投資的關鍵不僅在於總體環境，更需深入分析個別國家的基本面與政策方向。由於新興市場範疇廣泛，涵蓋眾多國家與企業，國家政策變化往往是影響債券評價與報酬的重要因素。當一國改善經濟政策、打擊貪腐或抑制通膨，市場對其風險評價將下降，進而帶動債券殖利率收斂與價格上升。

然而，投資人亦須留意地緣政治變化所帶來的波動，有可能部分基本面良好的國家資產遭到市場賣壓的波及，反而創造進場布局機會；相對而言，當市場過度樂觀、資產價格全面上揚時，也可能出現估值偏高的情況，建議投資人適時進行資產調整與獲利了結。

整體而言，新興市場債可在資產配置中扮演多元角色，包括提供較高收益來源、提升整體報酬潛力，以及透過跨國分散配置以降低風險。高德瑞指出，新興市場投資的核心在於發掘經濟政策具轉折潛力的國家，透過基本面分析掌握被市場低估的機會，同時建立穩健的風險管理機制，以追求長期穩定的投資成果。

國泰金控（2882）作為台灣最大資產管理業者之一，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，發展資產管理成為集團在銀行、保險外的第三事業引擎，推出具前瞻性的資產配置解方，推動台灣躍升亞洲資產管理中心。延續集團策略，國泰世華銀行秉持「以客戶為中心」的經營理念，深耕財富管理服務，透過與全球頂尖資產管理機構合作，結合專業研究與實務經驗，為客戶提供更具前瞻性的投資洞察，未來亦將持續邀請國際重量級投資專家，協助客戶在多元市場循環中穩健前行。