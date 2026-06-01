臺灣企銀Hokii校園大使徵選開跑 提供實戰營培訓機會

臺灣企銀持續深化數位金融布局，為積極培育具備金融素養與數位創作能力的青年人才，即日起正式啟動「2026年Hokii校園大使計劃」，凡就讀國內各大專院校含大學部及研究所，且年滿18歲的在學生，只要對金融科技、數位行銷、短影音創作或社群經營有興趣的青年學子，不限科系皆能參與徵選活動，獲選後享有專業培訓資源，更有機會角逐活動競賽獎金。

臺灣企銀預計遴選最多12位優秀校園大使，期間將依據大使任務達成度與社群互動成效進行階段性評選，臺灣企銀提供新臺幣9萬元的總獎金，鼓勵表現優異的校園大使，Hokii校園大使計劃不僅有實質獎勵，更是學生累積亮眼履歷、擴大個人影響力的絕佳舞台。

12位校園大使可參加臺灣企銀量身打造的「兩日全方位社群金融實戰營」，營隊邀請金融、行銷及內容創作領域專業講師授課，課程涵蓋剖析金融產業趨勢與數位產品的「品牌金融力」、解析平台演算法與文案撰寫技巧的「社群經營學」、實戰操作腳本企劃與後期剪輯的「短影音製作」，以及學習解讀後台數據以優化內容的「數據分析力」等四大核心能力，建構校園大使從系統化學習到第一線實戰的完整培育機會。

臺灣企銀表示，年輕世代是推動數位金融創新的重要力量，期望透過年輕世代的創意視角，打造更貼近校園族群的金融溝通模式。未來也將持續透過多元交流與校園合作機制，深化金融教育與數位人才培育，提供新世代需求的金融服務體驗。活動報名期限至2026年9月30日止，歡迎所有對數位金融與內容創作充滿熱情的學生踴躍報名，一同以創意連結金融與生活，詳情及活動辦法請至臺灣企銀官方網站查詢。