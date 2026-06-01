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宣導防詐與信用卡支付 聯卡中心前進2026年金融服務愛心公益嘉年華

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
聯卡中心董事長桂先農。圖／聯卡中心提供
聯卡中心董事長桂先農。圖／聯卡中心提供

聯合信用卡處理中心（聯卡中心）持續配合主管機關政策方向，積極落實社會責任，將參與金融總會與屏東縣政府於6月13日（周六）假屏東縣立體育館前草皮區舉辦之「2026年金融服務愛心公益嘉年華（屏東場）」活動。除響應金融總會捐助弱勢社福團體及提供摸彩禮品外，聯卡中心亦將於活動現場設置互動攤位，透過趣味有獎問答方式，向民眾宣導金融防詐觀念及介紹蓄勢待發的台灣本土自有品牌「TWIN Card」，答對者可獲得精美實用闖關紀念品，提升民眾對金融安全與數位支付的認識。

面對日益複雜的金融詐騙型態，聯卡中心將金融科技研發成果帶入屏東。活動現場將展示聯卡中心建置之「AML（洗錢防制）系統」及交易風險警示與控管系統（TRACE System）雙重防線，透過大數據分析與風險辨識技術，即時偵測異常交易，協助金融機構強化交易安全。此外，因應行動支付普及化趨勢，聯卡中心亦展示Üny綁定卡號服務，從源頭強化行動支付交易安全。聯卡中心董事長桂先農表示，聯卡中心建置之TRACE系統已導入AI機器學習技術，可提供發卡機構詐欺偵測模型與風險評分機制，即時監控交易風險，未來亦將持續推動AI於支付領域之應用，透過創新科技守護持卡人交易安全。

除深耕金融科技防詐外，聯卡中心亦持續推動非六都信用卡支付場域。聯卡中心總經理呂蕙容表示，信用卡及各類電子支付工具已成為民眾日常消費的重要選擇，但目前信用卡交易仍高度集中於六都地區，交易筆數超過九成發生於都會區，非都會區仍有廣大的發展空間，故為落實普惠金融，積極擴大非六都商家受理信用卡服務覆蓋率，並透過專案方式與縣市政府共同辦理說明會，降低商家導入門檻及投入行銷資源等方式，提升在地商家導入意願。

另為鼓勵更多非六都及在地特色商家加入數位支付行列，聯卡中心亦推出「聯合信用卡中心特約商店轉介非六都店家好禮相送活動」。活動期間至116年6月30日止，凡聯卡中心既有非六都特約商店成功轉介非六都地區店家加入聯卡中心收單服務，推薦人可獲得新台幣1,000元便利商店商品卡，被推薦店家亦可獲得500元便利商店商品卡。期望透過在地商家互相帶動，將數位支付便利性帶入更多非六都地區，讓在地居民與觀光旅客皆能享受更加便利、安全的消費體驗。

聯卡中心總經理呂蕙容。圖／聯卡中心提供
聯卡中心總經理呂蕙容。圖／聯卡中心提供

信用卡 聯卡中心 屏東

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