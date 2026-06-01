因應高齡化社會 金管會透露將推動法規鬆綁、保險定價放寬

面對台灣正式邁入超高齡社會，金管會保險局副局長蔡火炎1日於2026台灣人壽退休生態調查發布暨贏領金融論壇表示，高齡化雖然是挑戰，但同時也是保險業轉型的重要契機，金管會從「全金融」的角度出發，提出因應措施，後續將推動法規調適，提升保險商品定價彈性，讓保險業者可放寬費率需依照過去3～5年經驗資料的限制，鼓勵商品多元與創新，且不限於高齡化商品，並鼓勵業者試辦。

蔡火炎指出，「台灣自2025年起65歲以上人口占比已超過20%，正式進入超高齡社會。過去保險業的主要目標客群多為年輕族群，但隨著人口結構改變，原本這一群年紀越來越大的保戶，可能才是我們需要再花時間好好照顧的族群。金管會採取全金融的角度思考，針對保險業投資健康福祉事業的業務範圍，並進一步將其擴大，將長照事業也納入健康福祉事業，成為保險業可以投資的範圍，讓業者有更大的發揮空間」。

在商品面法規部分，未來金管會在保險定價上也將會給予業者更多彈性。過去保險商品需要3到5年的經驗資料，未來若屬於新興產品、過去沒有經驗，金管會將開放讓公司自己去做精算上的判斷，並鼓勵業者透過「業務試辦」來完善金融生態圈，且不限於高齡化商品。

蔡火炎表示，保險未來最重要在於角色的轉換，要從賣保單、提供理賠服務的角色，轉換成生活支持、健康促進的角色，提供保戶生命周期的支持。他舉例，針對未來越來越多的獨居客戶，保險業可思考定期去跟保戶聯絡以了解其狀態，為客戶多增添一份關照。在服務終止或理賠端，過去多是被動等待客戶前來，未來希望研議精進，例如失智症確診後，公司是否有可能通過區塊鏈或與醫療端串接，主動辦理相關服務。

蔡火炎期許，未來保險業者都能轉換為「健康促進、全民照護」的角色，透過事前預防，讓客戶獲得更健康、提升健康餘命。如此一來，不僅能讓公司的醫療險損失率獲得改善、理賠下降，進而產生回饋社會大眾的效益；對整體社會而言，更能帶來社會醫療跟長照支出下降的成果。

蔡火炎強調，整個這個循環經過大家的努力，將來會產生一個正向的循環，讓長者活得更好、更有尊嚴，讓業者也可以發揮保單生命周期的照顧者這樣的角色，創造三贏。