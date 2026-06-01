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因應高齡化社會 金管會透露將推動法規鬆綁、保險定價放寬

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會保險局副局長蔡火炎6月1日於2026台灣人壽退休生態調查發布暨贏領金融論壇提及金管會針對保險業未來推動事項。記者許正宏／攝影
金管會保險局副局長蔡火炎6月1日於2026台灣人壽退休生態調查發布暨贏領金融論壇提及金管會針對保險業未來推動事項。記者許正宏／攝影

面對台灣正式邁入超高齡社會，金管會保險局副局長蔡火炎1日於2026台灣人壽退休生態調查發布暨贏領金融論壇表示，高齡化雖然是挑戰，但同時也是保險業轉型的重要契機，金管會從「全金融」的角度出發，提出因應措施，後續將推動法規調適，提升保險商品定價彈性，讓保險業者可放寬費率需依照過去3～5年經驗資料的限制，鼓勵商品多元與創新，且不限於高齡化商品，並鼓勵業者試辦。

蔡火炎指出，「台灣自2025年起65歲以上人口占比已超過20%，正式進入超高齡社會。過去保險業的主要目標客群多為年輕族群，但隨著人口結構改變，原本這一群年紀越來越大的保戶，可能才是我們需要再花時間好好照顧的族群。金管會採取全金融的角度思考，針對保險業投資健康福祉事業的業務範圍，並進一步將其擴大，將長照事業也納入健康福祉事業，成為保險業可以投資的範圍，讓業者有更大的發揮空間」。

在商品面法規部分，未來金管會在保險定價上也將會給予業者更多彈性。過去保險商品需要3到5年的經驗資料，未來若屬於新興產品、過去沒有經驗，金管會將開放讓公司自己去做精算上的判斷，並鼓勵業者透過「業務試辦」來完善金融生態圈，且不限於高齡化商品。

蔡火炎表示，保險未來最重要在於角色的轉換，要從賣保單、提供理賠服務的角色，轉換成生活支持、健康促進的角色，提供保戶生命周期的支持。他舉例，針對未來越來越多的獨居客戶，保險業可思考定期去跟保戶聯絡以了解其狀態，為客戶多增添一份關照。在服務終止或理賠端，過去多是被動等待客戶前來，未來希望研議精進，例如失智症確診後，公司是否有可能通過區塊鏈或與醫療端串接，主動辦理相關服務。

蔡火炎期許，未來保險業者都能轉換為「健康促進、全民照護」的角色，透過事前預防，讓客戶獲得更健康、提升健康餘命。如此一來，不僅能讓公司的醫療險損失率獲得改善、理賠下降，進而產生回饋社會大眾的效益；對整體社會而言，更能帶來社會醫療跟長照支出下降的成果。

蔡火炎強調，整個這個循環經過大家的努力，將來會產生一個正向的循環，讓長者活得更好、更有尊嚴，讓業者也可以發揮保單生命周期的照顧者這樣的角色，創造三贏。

台灣人壽 金管會

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