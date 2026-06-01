保險局副局長蔡火炎：將放寬保單在經驗資料使用的定價彈性

金管會保險局副局長蔡火炎今日在台壽舉辦的金融論壇發表專題演講時指出，超高齡社會是挑戰也是轉機，尤其是保戶趨高齡化，反而更需要對這群客戶提供更多服務，保險局在政策上也規畫多項開放措施，他指出，將給予業者研發包括醫療險、健康險等領域的創新商品，透過放寬費率釐訂經驗資料限制，來提供更大的保單定價彈性，例如，以前在定價上會要求業者以3至5年的資料為基礎，但未來資料時間將予以縮短。

蔡火炎表示，保險局希望業者多銷售保障型、年金，以及長期照護等三大商品，是多元高齡保險商品的三大重點，金管會也會提供商品送審等監理誘因，另外，例如客戶早年雖然買終身壽險，但現在也開放保險給付可以提前在有長照及醫療需求時給予給付。

除了上述放寬保險商品定價彈性，蔡火炎指出，保險局也將因應全齡金融政策滾動檢視調整相開法規，同時亦會鼓勵試辦，鼓勵業者以創新思維或科技技術精進商品及服務內容，踴躍提出相關「業務試辦」計畫，打造更完善的全齡金融生態圈。

蔡火炎說，保險局除了在「亞洲資產管理中心計畫」推動措施，持續鼓勵保險業投資公共建設、高齡社會、銀髮生態系、銀髮產業等促進社會福利標的之外，亦已將「全齡金融」納入政策𡍶體規劃，研議擴大保險業投資健康福祉事業的業務範圍，而對於保險業者投入長照事業投資，他說，將在不涉及介入長照機構「經營權」及長照「核心業務」前提下，放行投資資金可透過投資保險相關事業或策略性產業提供長照機構所需輔助性設備及服務（如智慧病床管理、智慧輔具），來協助提升既有長照機構經營效率。

蔡火炎亦提出超高齡社會的永續發展構想，將會因為五大正向循環而讓保險業與超高齡社會能共存共榮，該循環也有先後順序，包括：1. 保險業提供多元健康促進及照護商品與服務；2. 保戶活得更健康、延緩失能，生活更有尊嚴；3. 保險公司醫療險損失率改善；4. 保險公司釋出更多資源投入創新與回饋；5. 整體社會的醫療與長照支出下降。