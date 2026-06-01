引用《禮運大同篇》談高齡社會 金管會副主委莊琇媛：支持失智險創新

金管會副主委莊琇媛1日於2026台灣人壽退休生態調查發布暨贏領金融論壇致詞時，引用儒家經典《禮運大同篇》指出，大眾希望達到「老有所終，幼有所長」，其中「老有所終」就由政府提出的政策與配套措施支持，而金管會也鼓勵金融機構提供對年長者友善的金融環境、將資金投入長期照護或養老事業，甚至贊同學者所提出的失智險提前給付，或結合信託機制，以應對詐騙風險。

莊琇媛指出，近期政府針對高齡社會不斷提出一些政策與解決方案，像是爭取有租稅優惠的TISA、兒少帳戶，或是擴充到兒少TISA、租金補貼等。金管會主要責任是監督金融機構，她也認為，金融機構在社會責任上的承擔應進到一部分責任，積極鼓勵金融機構設計符合年長需求的金融商品，並且在較複雜的金融商品方面，解說過程都必須把所有風險告知得很清楚，甚至於錄音錄影，避免後續會發生爭議，除了保護自己也保護客戶的財產安全。

其中有一項相對重要的環節就是防範詐騙，為了避免客戶的財產遭到詐騙集團侵害，莊琇媛認為，這些資金若是退休金，後果不僅是財產損失，更可能引發社會問題，這些都值得金融機構努力。

為了鼓勵金融機構投入高齡化社會相關領域，隨著產業發展也有許多新興需求出現，莊琇媛指出，金管會希望引導金融機構資金投入長照或養老事業，因此在資本計提上，相關風險係數也已調降至1.28%；社會福利相關事業的範圍也已擴大納入醫療、長照與養老等領域；以及金管會上周也公布了金融普惠相關指標，今年度納入與高齡社會相關的內容，包括以房養老、長照險，以及TISA等指標，使其提供金融服務時，能照顧不同年齡階段客戶的需求，也希望金融機構在客戶的生命周期中提供完整的金融支持。

莊琇媛說，期許保險業者要思考在高齡化社會中，過去偏向事後給付的保險模式，可能需要重新定位、往前延伸，她引用學者所提到高齡化社會必然面臨的失智課題，將成為重大的社會負擔之一，而保險業者或許可思考將失智險相關給付提前介入，而非等到後期才給付，甚至可透過預防機制延緩失智進程，有助於降低社會負擔，同時，給付範圍是否能從過去的現金給付，擴展到服務型或風險預防型設計，例如與信託結合，因實務上也曾出現保險給付遭詐騙的情況，若透過信託機制，可進一步降低風險，也達到資產保護的效果。

莊琇媛提醒，金融機構經營執照是金管會核發的，但同時還有一張「社會信任的執照」，這張執照取得不容易，但失去可能更快，因此必須非常珍惜。唯有在社會信任的基礎上，運用創新工具，提供客戶適切的生活需求與金融支持，金融產業才能持續發展。

全國商業總會理事長、台灣人壽董事長許舒博則說，規劃退休的人生，錢雖然不能給予你完整的快樂，但是錢會給你活著需要的東西，要活得久也要活得快樂，快樂就必須要有一定的資產。他舉例說，有個朋友兒孫滿堂，朋友規定孫子每月回來陪爺爺吃飯，會發給他們3,000元零用金，後來有次忘記了，孫子打電話問爺爺何時要吃飯。

許舒博說，金融商品都是因應時代變遷而改變，但老年化和少子化絕對是國家的國安問題，年輕人不婚不生的比例太高了，未來2070年出門可能會看到外面一半是老人，因此要想辦法改變。最近賴清德總統提出0～18歲每月5,000元津貼，他認為應該0～6歲一胎100萬元，財務來源是什麼？以今天股市成交量1.5兆元為例，政府稅收千分之三，單純在證交稅一天約45億元，一年至少7,000億元，股市五日成交量就可以拯救台灣的生育率。

此外，在高齡化方面，許舒博說，面對老人化的問題，過去不夠的安養機構、長照機構和社會福利等，不一定要完全仰賴政府的福利政策來支撐，剩餘的部分可以靠商業保險，由金融機構善盡社會責任。